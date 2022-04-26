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1 час назад

Чем заменить Word: пять бесплатных аналогов

Мария Иванова

На протяжении последних двадцати лет Microsoft Word остается самым популярным текстовым редактором в мире. Он предлагает множество полезных функций, не заставляет пользователя ломать голову над интерфейсом… Но что если кто-то не хочет отдавать большие деньги за лицензионную копию программы? В подборке «Рамблера» — пять лучших альтернатив Word, за которые не придется заплатить ни копейки.

Чем заменить Word: пять бесплатных аналогов
Фото: Архив Creative CommonsАрхив Creative Commons

Apache OpenOffice Writer

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Если вам категорически не нравится современный интерфейс Microsoft Word, то Apache OpenOffice Writer вернет вас прямиком в 2003 год. Сейчас классический UI выглядит малость перегруженным, но тем, кто привык пользоваться старыми версиями Word, он наверняка придется по душе. OpenOffice Writer работает в собственном формате документов, однако также поддерживает расширения .doc и .docx, причем программа хорошо сохраняет форматирование текста при импорте файлов. Большинство продвинутых функций Microsoft Word доступны и здесь, так что редактирование сложных документов не создат никаких проблем. В то же время, программа не поддерживает прямые работу по Сети и облачные технологии: для этого придется вручную загружать текст на Google Drive или Microsoft OneDrive.

Apache Software Foundation

Zoho Writer

Zoho Writer — это бесплатная и достаточно мощная онлайн-платформа для работы с текстами. Среди инструментов нет ничего лишнего: все нужные опции всегда под рукой. Кроме того, Zoho Writer хорошо заимствует функции других приложений компании. AI-помощник Zia оперативно проверяет текст на читаемость и правописание. Платформа также позволяет оставлять электронные подписи и верстать анкеты прямо внутри документа. Совместное редактирование текстов в режиме онлайн тоже удобное: пользователи могут оставлять примечания и настраивать доступ к различным фрагментам текста. Если вы часто пишете материалы на английском, то Zoho Writer может стать неплохой альтернативой Google Docs.

Zoho

LibreOffice Writer

Приложение LibreOffice похоже на OpenOffice Writer от Apache. Обе программы обладают схожим интерфейсом, поддерживают одинаковые форматы и не умеют работать в режиме онлайн. Ключевое преимущество LibreOffice — это активное сообщество, которое постоянно пополняет архив плагинов программы. В отличие от многих других аналогов на рынке, LibreOffice позволяет тонко настроить функционал текстового редактора при помощи пользовательских расширений.

LibreOffice

AbiWord

На фоне прочих программ AbiWord смотрится аскетично. Впрочем, это вовсе не минус. Если вы ищете мощный, но совершенно не требовательный к системе текстовый редактор, то это один из лучших вариантов. В AbiWord есть все необходимое: проверка орфографии и пунктуации, базовая верстка, создание таблиц, примечания и многое другое. При этом компактное приложение без проблем будет работать даже на старых ПК, хотя в плане инструментов она совсем немного уступает конкурентам.

Abisource

WPS Office Writer

Если вам нужна бесплатная утилита, которая практически полностью дублирует функционал Microsoft Word, то стоит присмотреться к WPS Office Writer. За исключением группового редактирования в онлайне, программа предлагает полный набор продвинутых инструментов, от верстки до сохранения документов в облако. Правда, как это обычно и бывает, бесплатный сыр бывает только в мышеловке: за богатство функций придется расплачиваться рекламным баннером, который будет висеть в верхней части интерфейса. От него можно раз и навсегда избавиться, оплатив годичную или перманентную подписку на WPS Office Writer, но если вам такие вещи не слишком мешают, то беспокоиться не о чем.

WPS
Наука и техника,Google,Microsoft,
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