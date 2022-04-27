Чем заменить PowerPoint: пять бесплатных аналогов для создания презентаций

Вчера мы уже рассказали о бесплатных альтернативах Microsoft Word, но текстовый редактор — не единственный важный в офисной работе инструмент. Microsoft PowerPoint незаменим для создания презентаций, однако он точно так же требует оплаты подписки. В подборке «Рамблера» — пять мощных, бесплатных аналогов PowerPoint.
WPS Office Presentation — пожалуй, ближайший аналог PowerPoint в плане функционала и организации интерфейса. Благодаря поддержке файлов PowerPoint вы можете легко перенести презентацию из одной программы в другую. WPS Office Presentation поддерживает вставку видео и анимации, а также предлагает немало готовых шаблонов. Правда, работать над групповыми проектами в режиме онлайн здесь не так комфортно, как в других приложениях, плюс на бесплатной версии программы придется терпеть рекламный баннер. Впрочем, это не слишком большая плата за богатство функций.
Онлайновый графический редактор Canva предназначен скорее для ретуши фотографий и дизайна, но в нем тоже можно без проблем составлять презентации. Даже бесплатная версия программы предлагает несколько сотен тысяч различных шаблонов, не говоря уже о многих других функциях. Через Canva в презентации можно вставлять видео, анимацию и настраивать цветовую схему. Если вдруг что-то будет непонятно, на сайте разработчиков опубликованы обучающие ролики, которые помогут быстро освоить инструментарий программы. Возможно, Canva не хватает некоторых продвинутых функций других приложений, однако в плане простоты использования и комфорта он практически вне конкуренции.
Prezi будет интересным вариантом, если вы хотите разнообразить подачу информации. В отличие от большинства аналогичных сервисов, здесь вы собираете презентацию на одном общем «холсте» и передвигаетесь между слайдами, просто приближая виртуальную камеру. Как и положено онлайн-инструменту, Prezi поддерживает коллективную работу в онлайне, функцию примечаний и историю изменений. Сайт работает в любом современном браузере: для мобильных устройств предусмотрены отдельные приложения. В то же время, бесплатная версия сервиса автоматически выкладывает ваши проекты в открытый доступ — это может стать проблемой. Вдобавок специфическая механика презентаций потребует времени на освоение.
LibreOffice Impress— это достойная open-source альтернатива PowerPoint, особенно для пользователей Linux. Все необходимые инструменты в наличии: несколько режимов просмотра и редактирования слайдов, анимация, базовая верстка — не хватает разве что мелочей, вроде интеграции Microsoft OneDrive. Зато LibreOffice Impress можно настроить под себя при помощи впечатляющей коллекции пользовательских плагинов и шаблонов.
Если «Google Презентации» не выполняют ваши запросы насчет онлайн-конструктора презентаций, то есть смысл попробовать Zoho Show. Платформа не может похвастать большой библиотекой шаблонов, однако весь остальной функционал производит крайне приятное впечатление. Прямо на веб-странице можно создавать различные таблицы, инфографику и чарты. Zoho Show поддерживает импорт файлов PowerPoint и позволяет быстро находить изображения через встроенный поиск Google. Само собой, над презентациями можно работать вместе с другими пользователями в режиме онлайн.