Чем заменить PowerPoint: пять бесплатных аналогов для создания презентаций

Вчера мы уже рассказали о бесплатных альтернативах Microsoft Word, но текстовый редактор — не единственный важный в офисной работе инструмент. Microsoft PowerPoint незаменим для создания презентаций, однако он точно так же требует оплаты подписки. В подборке «Рамблера» — пять мощных, бесплатных аналогов PowerPoint.

Фото: Архив Creative Commons Архив Creative Commons

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WPS Office Presentation — пожалуй, ближайший аналог PowerPoint в плане функционала и организации интерфейса. Благодаря поддержке файлов PowerPoint вы можете легко перенести презентацию из одной программы в другую. WPS Office Presentation поддерживает вставку видео и анимации, а также предлагает немало готовых шаблонов. Правда, работать над групповыми проектами в режиме онлайн здесь не так комфортно, как в других приложениях, плюс на бесплатной версии программы придется терпеть рекламный баннер. Впрочем, это не слишком большая плата за богатство функций.

WPS Software

Онлайновый графический редактор Canva предназначен скорее для ретуши фотографий и дизайна, но в нем тоже можно без проблем составлять презентации. Даже бесплатная версия программы предлагает несколько сотен тысяч различных шаблонов, не говоря уже о многих других функциях. Через Canva в презентации можно вставлять видео, анимацию и настраивать цветовую схему. Если вдруг что-то будет непонятно, на сайте разработчиков опубликованы обучающие ролики, которые помогут быстро освоить инструментарий программы. Возможно, Canva не хватает некоторых продвинутых функций других приложений, однако в плане простоты использования и комфорта он практически вне конкуренции.

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Prezi будет интересным вариантом, если вы хотите разнообразить подачу информации. В отличие от большинства аналогичных сервисов, здесь вы собираете презентацию на одном общем «холсте» и передвигаетесь между слайдами, просто приближая виртуальную камеру. Как и положено онлайн-инструменту, Prezi поддерживает коллективную работу в онлайне, функцию примечаний и историю изменений. Сайт работает в любом современном браузере: для мобильных устройств предусмотрены отдельные приложения. В то же время, бесплатная версия сервиса автоматически выкладывает ваши проекты в открытый доступ — это может стать проблемой. Вдобавок специфическая механика презентаций потребует времени на освоение.

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LibreOffice Impress— это достойная open-source альтернатива PowerPoint, особенно для пользователей Linux. Все необходимые инструменты в наличии: несколько режимов просмотра и редактирования слайдов, анимация, базовая верстка — не хватает разве что мелочей, вроде интеграции Microsoft OneDrive. Зато LibreOffice Impress можно настроить под себя при помощи впечатляющей коллекции пользовательских плагинов и шаблонов.

LibreOffice

Если «Google Презентации» не выполняют ваши запросы насчет онлайн-конструктора презентаций, то есть смысл попробовать Zoho Show. Платформа не может похвастать большой библиотекой шаблонов, однако весь остальной функционал производит крайне приятное впечатление. Прямо на веб-странице можно создавать различные таблицы, инфографику и чарты. Zoho Show поддерживает импорт файлов PowerPoint и позволяет быстро находить изображения через встроенный поиск Google. Само собой, над презентациями можно работать вместе с другими пользователями в режиме онлайн.