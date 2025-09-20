Как живет дочь легендарной Мадонны

Старшая дочь Мадонны, Лурдес Леон, давно перестала быть просто «дочкой знаменитой мамы». Она стала самостоятельной фигурой в мире моды, музыки и шоу-бизнеса, при этом сохранила тесные отношения с Мадонной. О её детстве, первых шагах в карьере, личной жизни и скандальных фотосессиях «Рамблер» расскажет подробно.

Лурдес Мария Чикконе Леон родилась 14 октября 1996 года в Лос-Анджелесе. Она стала первым ребенком Мадонны. Для артистки рождение дочери стало судьбоносным — оно повлияло на все ее творческие планы, ведь наследница появилась на свет в период, когда певица находилась на пике популярности.

Имя Лурдес связано с городом во Франции, куда приезжают паломники со всего мира в надежде на чудотворное исцеление. Однако, как позже призналась Мадонна, оно было выбрано не ради символики, а потому что оно показалось ей красивым и необычным. Для Мадонны, которая всегда стремилась выделяться и ломать стереотипы, это имя стало своего рода продолжением ее собственной философии — быть яркой, другой и не похожей на остальных.

Воспитание

© Nancy Kaszerman/ZUMA/TACC

Мадонна всегда стремилась воспитывать детей в строгости. После окончания школы Лурдес сама оплачивала учебу в Университете Мичигана и арендовала жилье. Она рассказывала:

«У нас не было подачек. Я выросла в привилегиях, это очевидно, но мама всегда говорила, что ее дети не будут жить только за счет ее имени».

Дочь звезды «Матрицы» и ее карьера в порноиндустрии

Этот подход помог Лурдес быстрее стать самостоятельной. Она училась управлять деньгами, принимать решения и брать на себя ответственность. Мать же давала ей советы, которые касались не внешности и популярности, а смысла жизни.

«Главное — не деньги и не лицо на обложке. Важно то, что ты принесешь в этот мир и что оставишь после себя», — наставляла ее мать.

Первые шаги в моде

Уже в подростковом возрасте Лурдес начала проявлять интерес к моде. Это неудивительно: с ранних лет она находилась в окружении дизайнеров, стилистов и артистов. В 2010 году, когда девушке было всего 13 лет, она вместе с матерью запустила линию одежды для подростков и молодежи Material Girl. Запуск тут же стал громким событием в модной индустрии.

Коллекция пользовалась большим успехом. Дочь Мадонны активно участвовала в создании моделей. Мадонна тогда говорила журналистам: «Я уважаю вкус дочери и почти никогда с ним не спорю». Для самой Лурдес это стало первым значимым шагом в фэшн-индустрии.

Карьера модели

Полноценный дебют Лурдес как модели состоялся в 2018 году на Нью-Йоркской неделе моды, где она вышла на подиум для бренда Gypsy Sport. Сразу попасть на один из главных модных показов мира удается единицам, поэтому ее участие вызвало большой интерес прессы. Именно с этого момента Лурдес стала регулярно появляться в модных хрониках.

После успешного дебюта предложения посыпались одно за другим. Девушка участвовала в показах Rihanna’s Savage x Fenty, Versace, Luis De Javier и других брендов. Она также снималась в рекламных кампаниях для Marc Jacobs, Stella McCartney, Swarovski, а в 2021 году ее фото появилось на обложке Vogue. А в 2023 году она впервые подписала контракт в бьюти-индустрии и стала лицом рекламной кампании Make Up For Ever HD Skin Powder Foundation.

Музыкальные успехи

Несмотря на то что Лурдес долгое время говорила, что не планирует петь, в 2022 году она все же представила публике свою первую песню Lock&Key, выпущенную под псевдонимом Lolahol. В августе того же года вышел и клип. После этого ддочь Мадонны стала активно выпускать новые релизы, но в 2023 году перестала заниматься музыкой.

Отношение к матери

Сегодня Лурдес примерно того же возраста, что и ее мама, когда та выпускала свои первые хиты. Девушка признается, что с годами ее восприятие творчества матери сильно изменилось. Она называет Мадонну самым трудолюбивым человеком из всех, кого она знает, и искренне восхищается ей.

«Сейчас я понимаю, насколько мама была влиятельной фигурой, — говорила Лурдес в интервью Interview Magazine. — Она всегда была впереди времени, вдохновляла женщин и подавала пример силы».

Дочь Мадонны сегодня

Лурдес продолжает активно заниматься моделингом, участвуя в съемках и выходя на подиум. Она часто появляется на страницах журналов благодаря своим откровенным образам. Так, в январе 2025 года она пришла на показ Недели моды почти обнаженной — на ней был тонкий кружевной комбинезон, а бюстгальтера не было. Примечательно, что Лурдес практически не ведет соцсети — ее аккаунты пусты.

Ранее мы писали, в кого превратилась единственная дочь Майкла Джексона.