Дочь звезды «Матрицы» и ее карьера в порноиндустрии

Имя актера Лоуренса Фишберна знают во всем мире благодаря фильмам «Матрица», «Апокалипсис сегодня», «Человек-муравей и Оса» и «‎На что способна любовь». Но одна из самых обсуждаемых тем в прессе связана не с его карьерой, а с выбором его дочери Монтаны. «Рамблер» расскажет скандальную историю звездной наследницы.

Детство и жажда независимости

Монтана Фишберн родилась в 1991 году в Лос-Анджелесе. Ее отец к тому времени уже был известным актером, обладателем престижных наград и номинаций. Ее родители развелись, когда ей было всего два, но росла она в изобилии: у нее было все самое лучшее — от частных школ до путешествий по всему миру.

Несмотря на мировую известность отца, дочь не хотела идти по его стопам. Ее не привлекала долгая и трудная дорога начинающей актрисы: продолжительное обучение, бесконечные пробы и эпизодические роли второго плана. Она хотела заявить о себе сразу во всеуслышание.

Дебют в фильмах для взрослых

В 2010 году, едва достигнув совершеннолетия, Монтана подписала контракт со студией Vivid Entertainment. В интервью Reuters она призналась, что решение было принято осознанно — она всегда мечтала этим заниматься. Звездная наследница вдохновилась примером Ким Кардашьян, чья скандальная видеозапись интимного характера принесла ей мировую славу.

Решение дочери шокировало ее отца. Узнав о предстоящем выходе первого порнофильма с ее участием под названием «Монтана Фишберн», он попытался выкупить все кассеты, однако это не помогло — кино успело выйти в свет. Монтана делилась, что отец ей говорил о том, как ему за нее стыдно. Больше всего Лоуренса задело то, что дочь даже не удосужилась взять псевдоним, а использовала свою настоящую фамилию. На какое-то время они прекратили общение, сообщалось в TMZ.

«Ты нежеланная гостья в моей жизни и я не хочу иметь с тобой ничего общего... по крайней мере, пока. Я не буду с тобой разговаривать, пока ты не изменишь свою жизнь», — так, по словам Монтаны, звучали слова ее отца.

Несмотря на сильный энтузиазм, Монтана довольно быстро ушла из порноиндустрии. Через несколько лет она стала танцовщицей в техасском клубе, но говорила, что хочет найти другое призвание.

Проблемы с законом

Выбор профессии не единственная причина, по которой звездная наследница попадала на обложки таблоидов. У Монтаны то и дело возникали проблемы с законом, о чем непременно сообщалось на страницах журналов.

В ноябре 2009 года дочь Фишберна задержали по обвинению в оказании секс-услуг. Суд приговорил девушку к двум неделям заключения и двум годам условного срока. Однако вместо тюрьмы она получила наказание в виде общественных работ.

Спустя год Монтана снова оказалась в центре скандала.

В 2010 году ее обвинили в нападении с применением смертоносного оружия. По данным следствия, она ворвалась в дом бывшей девушки своего парня и устроила драку прямо в ванной комнате. Несмотря на серьезность обвинений, и на этот раз тюремного срока она избежала, ограничившись общественными работами.

В 2017 году имя Монтаны вновь появилось в судебных хрониках. Дорожный патруль задержал ее возле дома в Южной Флориде. Фишберн обвинили в вождении в нетрезвом виде, повреждении чужого имущества и превышении допустимого уровня алкоголя в крови. По закону ей грозило до трех лет заключения. В итоге она признала свою вину и получила один год условного срока, штраф и обязательные часы общественных работ.

В 2022 году она вновь оказалась в центре скандала: полиция Майами обвинила ее в нападении на помощника шерифа округа Бровард. По данным Black Enterprise, суд назначил дочери Фишберна 24 месяца испытательного срока, обязательные 13-недельные курсы по контролю гнева и общественные работы.

Попытки начать все заново

Сложно поверить, что сегодня, после череды таких громких скандалов, Монтана живет тихую и спокойную жизнь. Она стала сертифицированным инструктором йоги и персональным тренером. В своих соцсетях Фишберн регулярно публикует фото и видео своих тренировок и упражнений. Весь ее контент посвящен йоге, медитациям и фитнесу и правильному питанию.

В свои 34 года она так и не вышла замуж. Детей у Монтаны тоже нет. Встречается ли она сейчас с кем-нибудь, неизвестно.

Звездная наследница смогла восстановить общение с родителем, однако прежнюю связь Лоуренсу и Монтане вернуть так и не удалось. Иногда они появляются вместе в публичном поле и мило обнимаются на фото. Но, судя по всему, прошлое Монтаны оставило неизгладимый след на ее отношениях с отцом.

