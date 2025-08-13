Единственная дочь Майкла Джексона: в кого она превратилась
Дочь известного на весь мир музыканта, Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон, родилась в 1998 году в Беверли-Хиллз. Первые годы после смерти отца в 2009-м семья старательно берегла ее приватность. Уже повзрослев, Пэрис выбрала публичный путь. О том, как сложилась ее жизнь, читайте в материале «Рамблера».
Психические расстройства
В 2017 году Пэрис дала откровенное интервью, после которого ее имя стало звучать отдельно от отца. Она рассказала о пережитых в подростковом возрасте попытках самоубийства, депрессии и лечении, подчеркнув, что открыто говорит об этом ради других подростков, которые могут проходить похожий путь.
Дочь Майкла Джексона не скрывала, что обращалась за помощью к специалистам, а позже, уже окрепнув, стала говорить и о токсичных практиках некоторых «исправительных» школ, поддержав других выпускников, кто пережил там травмирующий опыт. Так она превратила личный опыт в ресурс помощи другим. Эти признания впервые очертили не «дочь короля поп-музыки», а молодую девушку, борющуюся за свое психическое здоровье.
Практически сразу вслед за большим интервью она подписала контракт с IMG Models и вошла в мир высокой моды. Ее жизнь круто изменилась — обложки лучших журналов, съемки, престижные церемонии. Параллельно Пэрис стала амбассадоркой фондов, связанных с наследием семьи и с работой ее крестной Элизабет Тейлор в сфере борьбы со СПИДом.
Музыка
Осенью 2020 Пэрис Джексон выпустила сольный альбом wilted — меланхоличный инди с ритм-гитаристом Энди Халлом из Manchester Orchestra. Потом последовали уверенная авторская линия, где слышны влияния 90-х и панк-чувствительность: синглы «Lighthouse» и «Just you» в 2022-м, «Bandaid» в 2023-м, затем «Hit your knees».
Летом 2025 года Пэрис отправилась в большой тур в роли поддержки Incubus и Manchester Orchestra, выступая на аренах Северной Америки и Великобритании. Региональные медиа и музыкальные издания осуждали ее за дату концерта, пришедшуюся на годовщину смерти отца. Сама Пэрис Джексон публично заявила, что как артист поддержки она не выбирает расписание и не отменяет шоу.
Кинокарьера и моделинг
Кинокарьера дочери Майкла Джексона развивалась параллельно музыке. Она сыграла в кинолентах «То, что было между нами», «Опасный бизнес», и других. В 2021 году пополнила мир Райана Мерфи, появившись в «Американской истории ужасов». А в 2023-м у нее был мета-эпизод в «Рое» Дональда Гловера.
Как модель Пэрис регулярно появляется на Неделях моды. Осенью 2024 она прошла по подиуму Maison Yoshiki Paris на шоу весна-лето 2025 в Пале де Шайо.
Личная жизнь
Чем взрослее становится Пэрис, тем отчетливее она выстраивает баланс между сценой и личной жизнью. В декабре 2024 она объявила о помолвке с музыкальным продюсером Джастином Лонгом, а летом 2025, спустя три года отношений, сообщила о расставании.
Пэрис Джексон не боится прятать шрамы прошлого, превращая их в язык поддержки для других. Ее история доказывает, что можно обрести собственный голос, даже находясь в тени самого узнаваемого артиста в поп-культуре.
