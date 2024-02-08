Телеведущий Оскар Кучера высказался об отмене концертов певицы Кристины Орбакайте. Своей позицией он поделился в личном Telegram-канале.

Кучера заявил, что сперва посчитал «отмену» артистки очередным перебором. Затем шоумен изменил свое мнение после того, как увидел фото с одного из концертов Орбакайте, где она оделась в цвета флага Украины. Телеведущий также отметил, что певицу замечали обнимающейся с музыкантом Максимом Покровским и писателем Дмитрием Быковым (внесены Минюстом в реестр иноагентов).

«Беру свои слова назад! Никаких больше вечеринок, как пела известная некогда группа», — написал он.

Концерт заслуженной артистки России Кристины Орбакайте, который был запланирован во Владивостоке на 19 марта, отменен. Решение совместно приняли организаторы и концертный зал Fesco Hall, где должно было состояться мероприятие.

"Концерт отменен. Мы сами приняли такое решение - площадка и организатор", - сообщили ТАСС в Fesco Hall.

Собеседник агентства уточнил, что концерт певицы Дианы Арбениной, анонсированный на сайте Fesco Hall, запланирован на другой площадке - "Фетисов арене". "У нас единая система билетной кассы. Думаю, сейчас организатор решит", - добавили в концертном зале.

В среду глава Владивостока Константин Шестаков обратился к организаторам с просьбой отменить проведение концертов Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной в городе. Основанием этого стало официальное обращение общероссийского общественного движения "Культурный фронт России" с требованием об отмене выступлений этих артисток во Владивостоке.

5 февраля выступления Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске. Ранее после обращения общественников был отменен концерт певицы в Улан-Удэ. Орбакайте должна была выступать там 13 марта с концертной программой "На бис!". В соцсетях было распространено заявление бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", в котором предлагалось не проводить в регионе запланированный концерт артистки. Концерты Орбакайте в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенные даты.

Продюсер Иосиф Пригожин не смог ответить, что стало причиной отмены концертов в России певицы Кристины Орбакайте. Он напомнил, что Кристина всегда «вне повестки» и не дает никаких комментариев по поводу СВО, не оценивает коллег, решивших уехать, или напротив, оставшихся в стране.

Пригожин отметил, что ему трудно дать оценку происходящему.

Что касается наиболее обсуждаемой причины включения в «черный список», согласно которой певица попала в немилость из-за дружбы с Филиппом Киркоровым, Пригожин назвал ее «чушью».

«Это чушь собачья. Вот что скажу: у каждого Авраама своя программа», — приводит его слова Woman.ru.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин выступил против отмены концерта певицы Кристины Орбакайте в Питере. Об этом он рассказал в беседе с интернет-изданием "Абзац".

По его словам, причин для отмены выступлений артистки нет.

"Она где-то высказывала свою гражданскую позицию? Если она просто является дочкой Аллы Пугачевой, это не повод ее отменять. У нас в США не только она улетела. Нужны факты, чтобы мы не огульно ее в чем-то обвиняли. Если человек просто молчал, а не высказывался против нашей Родины, это его право", - подчеркнул депутат.

Бывший продюсер «Тату» Леонид Дзюник призвал не «травить» певицу Кристину Орбакайте и не отменять ее концерты, так как от этого страдают и зрители, и коллектив артистки. Такое мнение он высказал в беседе с News.ru.

Ранее стало известно об отмене концерта Кристины Орбакайте в Улан-Удэ на фоне требований активистов, которые указывают на ее молчание по поводу российской спецоперации на Украине. Общественники также считают неприемлемой ситуацию, при которой исполнительница проживает в США и время от времени приезжает в Россию, чтобы заработать деньги.

При этом Леонид Дзюник уверен, что не стоит воспринимать Кристину Орбакайте через призму родства с Аллой Пугачевой, а также винить артистку в том, что она не готова «быть как певица Юлия Чичерина».

«Люди разные. Есть Юлия Чичерина, у нее характер такой бойцовский. Она с самого начала в Донбасс ездила. Кристина Орбакайте не может как Чичерина. Что ее за это, травить?» — задался вопросом Дзюник.

Продюсер также отметил, что певица никогда не высказывалась против СВО, а при отмене ее концертов страдают обычные люди, которые ждали этого выступления и заплатили деньги за билеты. Большой коллектив артистки также несет убытки.

Джазовая исполнительница Мириам Мерабока в интервью «МК» высказалась об отмене концертов Кристины Орбакайте во Владивостоке. По мнению певицы это произошло из-за «перегибов на местах».

По мнению Мерабовой, сейчас настало такое время, когда необходимо «обозначить себя». Не обязательно ходить с плакатами, однако медийные личности должны делать заявления. Она считает, что это нужно людям в стране. А что касается отмены концертов, то это — перегибы на местах, которые всегда были, есть и будут.

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что коллеги Кристины Орбакайте с радостью займут ее место. Таким образом, он прокомментировал отмену концертов певицы по России.

«Есть такое выражение — «Отряд не заметил потери бойца» или русская народная пословица «Баба с возу – кобыле легче». Ни один артист на нашей современной эстраде из тех, кто крутится все время по телевизору и заполняет эфиры не пожалел о том, что кого-то из артистов куда-то не пустили», — заверил Лоза.

Музыкант подчеркнул, что российские слушатели ничего не потеряют от отмены концертов артистки. Лоза не сомневается, что другие певцы будут готовы с радостью занять эфирное время Орбакайте, пишет «Телепрограмма».

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался об отмене концертов певицы Кристины Орбакайте в России. Его слова приводит News.ru.

Соседов призвал артистку публично высказаться о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. По его мнению, исполнительница заняла неоднозначную позицию. Однако для дальнейшей карьеры в России ей необходимо определиться и не «сидеть на всех стульях сразу», подчеркнул критик.

«С одной стороны, мать, уже выжившая из ума, с другой — карьера. Поэтому она просто помалкивает, продолжая проживать за рубежом», — объяснил Соседов поведение Орбакайте.

Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов заявил в беседе с НСН, что у певицы Кристины Орбакайте очень малый шанс работать в России.

Полупанов отметил, что общался с концертным директором Орбакайте Александром Качаном. По его словам, Качан заявил, что певица не работает в России, и у нее нет шансов гастролировать по стране.