$91.26+0.1098.35+0.26
Войти в почту

«Никаких больше вечеринок». Что говорят об отмене концертов Кристины Орбакайте в России

Телеведущий Оскар Кучера высказался об отмене концертов певицы Кристины Орбакайте. Своей позицией он поделился в личном Telegram-канале.

Кучера заявил, что сперва посчитал «отмену» артистки очередным перебором. Затем шоумен изменил свое мнение после того, как увидел фото с одного из концертов Орбакайте, где она оделась в цвета флага Украины. Телеведущий также отметил, что певицу замечали обнимающейся с музыкантом Максимом Покровским и писателем Дмитрием Быковым (внесены Минюстом в реестр иноагентов).

«Беру свои слова назад! Никаких больше вечеринок, как пела известная некогда группа», — написал он.

Читать новость полностью

Во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте по решению организаторов

Концерт заслуженной артистки России Кристины Орбакайте, который был запланирован во Владивостоке на 19 марта, отменен. Решение совместно приняли организаторы и концертный зал Fesco Hall, где должно было состояться мероприятие.

"Концерт отменен. Мы сами приняли такое решение - площадка и организатор", - сообщили ТАСС в Fesco Hall.

Собеседник агентства уточнил, что концерт певицы Дианы Арбениной, анонсированный на сайте Fesco Hall, запланирован на другой площадке - "Фетисов арене". "У нас единая система билетной кассы. Думаю, сейчас организатор решит", - добавили в концертном зале.

В среду глава Владивостока Константин Шестаков обратился к организаторам с просьбой отменить проведение концертов Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной в городе. Основанием этого стало официальное обращение общероссийского общественного движения "Культурный фронт России" с требованием об отмене выступлений этих артисток во Владивостоке.

5 февраля выступления Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске. Ранее после обращения общественников был отменен концерт певицы в Улан-Удэ. Орбакайте должна была выступать там 13 марта с концертной программой "На бис!". В соцсетях было распространено заявление бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", в котором предлагалось не проводить в регионе запланированный концерт артистки. Концерты Орбакайте в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенные даты.

Иосиф Пригожин опроверг слухи, что отмена концертов Орбакайте связана с ее дружбой Киркоровым

Продюсер Иосиф Пригожин не смог ответить, что стало причиной отмены концертов в России певицы Кристины Орбакайте. Он напомнил, что Кристина всегда «вне повестки» и не дает никаких комментариев по поводу СВО, не оценивает коллег, решивших уехать, или напротив, оставшихся в стране.

Пригожин отметил, что ему трудно дать оценку происходящему.

Что касается наиболее обсуждаемой причины включения в «черный список», согласно которой певица попала в немилость из-за дружбы с Филиппом Киркоровым, Пригожин назвал ее «чушью».

«Это чушь собачья. Вот что скажу: у каждого Авраама своя программа», — приводит его слова Woman.ru.

Читать новость полностью

Депутат Чебыкин выступил против отмены концерта Кристины Орбакайте

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин выступил против отмены концерта певицы Кристины Орбакайте в Питере. Об этом он рассказал в беседе с интернет-изданием "Абзац".

По его словам, причин для отмены выступлений артистки нет.

"Она где-то высказывала свою гражданскую позицию? Если она просто является дочкой Аллы Пугачевой, это не повод ее отменять. У нас в США не только она улетела. Нужны факты, чтобы мы не огульно ее в чем-то обвиняли. Если человек просто молчал, а не высказывался против нашей Родины, это его право", - подчеркнул депутат.

Читать новость полностью

Продюсер потребовал прекратить «травлю» Орбакайте в России

Бывший продюсер «Тату» Леонид Дзюник призвал не «травить» певицу Кристину Орбакайте и не отменять ее концерты, так как от этого страдают и зрители, и коллектив артистки. Такое мнение он высказал в беседе с News.ru.

Ранее стало известно об отмене концерта Кристины Орбакайте в Улан-Удэ на фоне требований активистов, которые указывают на ее молчание по поводу российской спецоперации на Украине. Общественники также считают неприемлемой ситуацию, при которой исполнительница проживает в США и время от времени приезжает в Россию, чтобы заработать деньги.

При этом Леонид Дзюник уверен, что не стоит воспринимать Кристину Орбакайте через призму родства с Аллой Пугачевой, а также винить артистку в том, что она не готова «быть как певица Юлия Чичерина».

«Люди разные. Есть Юлия Чичерина, у нее характер такой бойцовский. Она с самого начала в Донбасс ездила. Кристина Орбакайте не может как Чичерина. Что ее за это, травить?» — задался вопросом Дзюник.

Продюсер также отметил, что певица никогда не высказывалась против СВО, а при отмене ее концертов страдают обычные люди, которые ждали этого выступления и заплатили деньги за билеты. Большой коллектив артистки также несет убытки.

Читать новость полностью

Мерабова об отмене концертов Орбакайте: «Перегибы на местах»

Джазовая исполнительница Мириам Мерабока в интервью «МК» высказалась об отмене концертов Кристины Орбакайте во Владивостоке. По мнению певицы это произошло из-за «перегибов на местах».

По мнению Мерабовой, сейчас настало такое время, когда необходимо «обозначить себя». Не обязательно ходить с плакатами, однако медийные личности должны делать заявления. Она считает, что это нужно людям в стране. А что касается отмены концертов, то это — перегибы на местах, которые всегда были, есть и будут.

Лоза прокомментировал отмену концертов Орбакайте

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что коллеги Кристины Орбакайте с радостью займут ее место. Таким образом, он прокомментировал отмену концертов певицы по России.

«Есть такое выражение — «Отряд не заметил потери бойца» или русская народная пословица «Баба с возу – кобыле легче». Ни один артист на нашей современной эстраде из тех, кто крутится все время по телевизору и заполняет эфиры не пожалел о том, что кого-то из артистов куда-то не пустили», — заверил Лоза.

Музыкант подчеркнул, что российские слушатели ничего не потеряют от отмены концертов артистки. Лоза не сомневается, что другие певцы будут готовы с радостью занять эфирное время Орбакайте, пишет «Телепрограмма».

Читать новость полностью

Соседов высказался об отмене концертов Орбакайте

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался об отмене концертов певицы Кристины Орбакайте в России. Его слова приводит News.ru.

Соседов призвал артистку публично высказаться о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. По его мнению, исполнительница заняла неоднозначную позицию. Однако для дальнейшей карьеры в России ей необходимо определиться и не «сидеть на всех стульях сразу», подчеркнул критик.

«С одной стороны, мать, уже выжившая из ума, с другой — карьера. Поэтому она просто помалкивает, продолжая проживать за рубежом», — объяснил Соседов поведение Орбакайте.

Читать новость полностью

Музыкальный обозреватель Полупанов: концертный директор Орбакайте отрекся от певицы

Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов заявил в беседе с НСН, что у певицы Кристины Орбакайте очень малый шанс работать в России.

Полупанов отметил, что общался с концертным директором Орбакайте Александром Качаном. По его словам, Качан заявил, что певица не работает в России, и у нее нет шансов гастролировать по стране.

«Если даже концертный директор отрекся от Орбакайте, это означает, что у нее все меньше шансов работать в России. Возможны частные мероприятия, закрытые вечеринки», — заявил музыкальный обозреватель.

Читать новость полностью

Шоу-бизнес
Александр Качан
Сергей Соседов
Константин Шестаков
Леонид Дзюник
Иосиф Пригожин
Юлия Чичерина
Максим Покровский
Оскар Кучера
Юрий Лоза
Кристина Орбакайте
Алла Пугачева
Дмитрий Быков
Филипп Киркоров
Россия
Улан-Удэ
Иркутск
Красноярск
Владивосток
Украина
16
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости