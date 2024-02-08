Бывший продюсер «Тату» призвал прекратить «травлю» Орбакайте в России

Бывший продюсер «Тату» Леонид Дзюник призвал не «травить» певицу Кристину Орбакайте и не отменять ее концерты, так как от этого страдают и зрители, и коллектив артистки. Такое мнение он высказал в беседе с News.ru.

Ранее стало известно об отмене концерта Кристины Орбакайте в Улан-Удэ на фоне требований активистов, которые указывают на ее молчание по поводу российской спецоперации на Украине. Общественники также считают неприемлемой ситуацию, при которой исполнительница проживает в США и время от времени приезжает в Россию, чтобы заработать деньги.

При этом Леонид Дзюник уверен, что не стоит воспринимать Кристину Орбакайте через призму родства с Аллой Пугачевой, а также винить артистку в том, что она не готова «быть как певица Юлия Чичерина».

«Люди разные. Есть Юлия Чичерина, у нее характер такой бойцовский. Она с самого начала в Донбасс ездила. Кристина Орбакайте не может как Чичерина. Что ее за это, травить?» — задался вопросом Дзюник.

Продюсер также отметил, что певица никогда не высказывалась против СВО, а при отмене ее концертов страдают обычные люди, которые ждали этого выступления и заплатили деньги за билеты. Большой коллектив артистки также несет убытки.

Напомним, что после начала спецоперации мать певицы Алла Пугачева покинула Россию. Она переехала в Израиль вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным*, который выступил с публичным осуждением спецоперации на Украине. Осенью 2022 года Галкин* был включен в реестр физлиц-иноагентов.