Концертный директор Орбакайте отрекся от певицы

Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов заявил в беседе с НСН, что у певицы Кристины Орбакайте очень малый шанс работать в России.

Полупанов отметил, что общался с концертным директором Орбакайте Александром Качаном. По его словам, Качан заявил, что певица не работает в России, и у нее нет шансов гастролировать по стране.

«Если даже концертный директор отрекся от Орбакайте, это означает, что у нее все меньше шансов работать в России. Возможны частные мероприятия, закрытые вечеринки», — заявил музыкальный обозреватель.

В феврале РИА Новости сообщили, что концерты Кристины Орбакайте, которые должны были пройти в Иркутске 10 и 12 марта, отменены. Представители театрально-концертного центра «Братск-Арт» также заявили, что выступлений певицы не будет. Причина отмены концертов неизвестна. В том же месяце отменили концерт Орбакайте в Красноярске.