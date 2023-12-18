Актер Стас Садальский заявил, что певица Алла Пугачева эмигрировала потому, что супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) окружил ее заботой и «осыпал деньгами», пишет StarHit.ru. По словам звезда фильма «Место встречи изменить нельзя», подкупленная лестью и нежным отношением исполнительница не смогла сделать выбор «в пользу себя» и уехала из России вслед за мужем, говорится в сообщении. Садальский назвал Пугачеву рабой любви.

Ее до этого никто так не любил, никто так не баловал, никто так не осыпал деньгами. Алла — раба любви, только так я могу сказать о ней, — заявил Садальский.

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Садальский также назвал глупцом Галкина, отложив на него ответственность за падение доходов семьи. По словам актера, российские артисты не котируются за рубежом и не могут собирать стадионы, как на родине.

Я всегда говорил о нем [Галкине], что он очень неумный. Даже обсуждать этого глупца не буду! — прокомментировал Садальский.

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева охарактеризовала семейное финансовое положение после иммиграции как «голожопинг». Об этом во время выступления на сцене Театра-дю-Леман в Женеве рассказал супруг исполнительницы, юморист, признанный в России иноагентом, Максим Галкин, сообщает SHOT.

«Я говорю: «Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу. Чуть похуже будет». А она: «Голожопинг?» — пошутил артист.

При этом юморист вспомнил, как будучи в России, ездил вместе с Пугачевой в Ригу в личном вагоне поезда. Теперь же все изменилось.

По словам Галкина, ему даже пришлось просить милостыню у супермаркета, так как возникла проблема с банковскими картами.

Ранее `о время шопинга на Кипре Алле Пугачёвой стало плохо.

Российский актер и шоумен Станислав Садальский заявил, что ему жалко народную артистку СССР Аллу Пугачеву на фоне финансовых проблем. Как подчеркнул артист в беседе с aif.ru, российские артисты нигде не нужны, кроме как в РФ.

Российские артисты нигде не нужны, кроме как в России. Мне жалко только Аллу в этой ситуации. А [Максим] Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)... Я не сейчас поменял свое мнение, я всегда говорил о нем, что он очень неумный. Даже обсуждать этого глупца не буду! — высказался Садальский.

Актер отметил, что его не удивляет ситуация, в которой оказалась Пугачева вместе с Галкиным после отъезда из России. По его мнению, комик не нужен заграничному телевидению, где есть свои звезды, ему никогда не собрать залов, какие у него были в РФ. Садальский добавил, что раньше у Галкина были лучшие программы на российском телевидении, а сейчас он не стоит никакого внимания.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян усомнилась в искренности слов певицы Аллы Пугачевой. По ее мнению, артистка пытается выставить себя «матерью Терезой», которая жертвовала своей жизнью, чтобы петь для поклонников, не заработав на этом ни копейки.

— Умилительно! Оказывается, несколько десятилетий эта женщина жертвовала своим здоровьем, ладно здоровьем, личной жизнью ради нас с вами, чтобы петь для нас, ни копеечки на этом не заработав, не став на этом звездой, не построив замки, не получив несколько гражданств. Дай бог ей здоровья! Она жертвовала собой, она — мать Тереза, — заявила с иронией журналистка в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

Она уверена, что Пугачеву в первую очередь волнуют деньги, артистка лжет, когда говорит о преданности россиянам. Однако Симоньян предположила, что когда-нибудь Примадонна снова сможет жить на родине.

— Она гражданка России, имеет право возвращаться, а мы имеем право ее не любить, — отметила она.

В начале ноября Алла Пугачева неожиданно вернулась в РФ. Ее появление вызвало волну обсуждений и споров среди общественности. Кто-то даже припомнил артистке слова о «рабах и холопах». В ответ на это артистка опубликовала эмоциональный пост в соцсети.

С момента начала СВО супруги Алла Пугачева и Максим Галкин* поселились в Израиле, получили гражданство и пели оды о прекрасной жизни там. Однако, обостренная военная обстановка между Израилем и Палестиной нарушила планы звездной семьи. Взяв детей, они переехали на Кипр.

Однако и там Примадонна не захотела оставаться надолго. По данным различных источников, звездное семейство планирует перебраться в Лондон и уже начали подыскивать земельный участок с готовым жильем. Там Гарри и Лиза Галкины будут посещать школу и секции. Кстати, один из внуков Аллы Борисовны давно живет в Лондоне в собственной квартире, поэтому Пугачевой явно будет проще.

На фоне всей ситуации у певицы обострились проблемы со здоровьем. По словам очевидцев, ей не подошел климат, да и жить на Кипре оказалось дорого. Звезды эстрады даже была замечена в самых примитивных кафе, куда водила детей пообедать. К слову, артистка была без привычной ей компании: не было охраны, помощников и водителя, а сама женщина с трудом перебирала ногами.

После отъезда Пугачевой из России, многие пользователи считают Примадонну предательницей: «Уже не знает, куда бежать. А нечего было из России сваливать!».

И если Алла Борисовна дала четко понять, какой позиции она придерживается, то ее наследница — Кристина Орбакайте наоборот, продолжает молчать и давать концерты в РФ.

*Признан Минюстом России иностранным агентом.

Народная артистка СССР Алла Пугачева с самой молодости страдает от сильнейших болей. Об этом рассказала портниха певицы Любовь Аксенова.

— Алла уже давно страдает. Мы все знали, что у нее болят ноги. Сколько раз случались моменты, когда она выбегала за сцену, туфли сбрасывала и становилась просто никакая. Она же на каблуках работала! — поделилась она.

По словам портнихи Примадонны, Пугачевой в перерывах во время выступлений в гримерке обматывали ноги тряпками, вымоченными в холодной воде. Только так певица могла превозмогать сильные боли и продолжать работать.

О том, что Пугачева с молодости страдает подагрой, знали только самые близкие ей люди, передает слова Аксеновой MK.ru.

На сайте change.org появилась петиция, в которой певицу Аллу Пугачеву просят выступить в Новый год перед российской публикой.

«Нам невероятно повезло, что вы у нас есть. Долгие годы ваш голос, ваша сила, мудрость и красота спасали нас от невзгод даже в самые темные времена. И в этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, как никогда нуждаемся в вашем свете», — начинается обращение.

Поклонники артистки просят Пугачеву записать новогоднее обращение для россиян и выложить его в открытых источниках — «чтобы каждый посмотрел честное и душевное обращение от важного и дорогого человека». На данный момент петицию подписали чуть больше 1,5 тыс. человек.

Украинская певица Светлана Лобода в интервью ВВС заявила, что певица Алла Пугачева выбрала «красноречивое молчание» по поводу СВО, потому что в их семье высказывается супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам артистки, Пугачева «говорит через мужа», который критикует российскую власть, и солидарна с его позицией. Лобода также отметила, что после отъезда звездной семьи из России стала уважать их больше.

То, что она уехала из России, это о многом говорит. Все, что говорит Максим, — это все, что думает Алла Борисовна. Она говорит через него. В их семье говорит Максим. И Алле Борисовне уже и так досталось. Люди, которые живут в России, попали под пропаганду. Они обесценивают масштаб великих людей, которые много сделали для этой страны. Я сейчас говорю и об Алле Борисовне, — заявила Лобода.

Лобода отметила, что во время жизни в России была у Пугачевой в гостях. Она подчеркнула, что давно не общалась с певицей, но с ее супругом постоянно находится на связи.

У меня безмерное уважение к семье Аллы Борисовны и Максима Галкина. Это настолько воспитанные, интеллигентные и большие люди внутри. После их поступка я еще больше зауважала их, — добавила певица.

Лобода разочаровалась в певце Николае Баскове, который «очень любит деньги». Она также заявила, что понимает, «какая ситуация» в жизни Филиппа Киркорова. Певица заявила, что оставшиеся в России артисты вынуждены «жить по определенным правилам» и «говорить то, что необходимо говорить».