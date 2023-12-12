Портниха Пугачевой рассказала о неизлечимой болезни певицы

Народная артистка СССР Алла Пугачева с самой молодости страдает от сильнейших болей. Об этом рассказала портниха певицы Любовь Аксенова.

— Алла уже давно страдает. Мы все знали, что у нее болят ноги. Сколько раз случались моменты, когда она выбегала за сцену, туфли сбрасывала и становилась просто никакая. Она же на каблуках работала! — поделилась она.

По словам портнихи Примадонны, Пугачевой в перерывах во время выступлений в гримерке обматывали ноги тряпками, вымоченными в холодной воде. Только так певица могла превозмогать сильные боли и продолжать работать.

О том, что Пугачева с молодости страдает подагрой, знали только самые близкие ей люди, передает слова Аксеновой MK.ru.

В начале ноября Алла Пугачева неожиданно вернулась в Россию. Ее появление всполошило общественность: одни радовались, а другие негодовали. Кто-то даже припомнил артистке слова о «рабах и холопах». В ответ на это певица выложила эмоциональный пост в своем блоге.

Позднее Примадонна ответила тем, кто высказывал негатив в ее адрес, заявив, что сейчас ее судьбой управляет Вселенная и на нее повлиять уже невозможно.