Лобода рассказала, что думает Пугачева об СВО

Украинская певица Светлана Лобода в интервью ВВС заявила, что певица Алла Пугачева выбрала «красноречивое молчание» по поводу СВО, потому что в их семье высказывается супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам артистки, Пугачева «говорит через мужа», который критикует российскую власть, и солидарна с его позицией. Лобода также отметила, что после отъезда звездной семьи из России стала уважать их больше.

То, что она уехала из России, это о многом говорит. Все, что говорит Максим, — это все, что думает Алла Борисовна. Она говорит через него. В их семье говорит Максим. И Алле Борисовне уже и так досталось. Люди, которые живут в России, попали под пропаганду. Они обесценивают масштаб великих людей, которые много сделали для этой страны. Я сейчас говорю и об Алле Борисовне, — заявила Лобода.

Лобода отметила, что во время жизни в России была у Пугачевой в гостях. Она подчеркнула, что давно не общалась с певицей, но с ее супругом постоянно находится на связи.

У меня безмерное уважение к семье Аллы Борисовны и Максима Галкина. Это настолько воспитанные, интеллигентные и большие люди внутри. После их поступка я еще больше зауважала их, — добавила певица.

Лобода разочаровалась в певце Николае Баскове, который «очень любит деньги». Она также заявила, что понимает, «какая ситуация» в жизни Филиппа Киркорова. Певица заявила, что оставшиеся в России артисты вынуждены «жить по определенным правилам» и «говорить то, что необходимо говорить».