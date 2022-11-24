Лободу включили в список нежелательных лиц в Литве

Пресс-секретарь главы МИД Литвы Паулина Левицкайте заявила, что украинскую певицу Светлану Лободу включили в список нежелательных лиц в стране. Об этом сообщает ТАСС.

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«После консультации с нашими украинскими партнерами мы добавляем певицу в список персон нон грата», – сказала Левицкайте.

Такой статус певице выдали на фоне того, что Лобода анонсировала гастроли в нескольких городах Литвы. В настоящее время певица является гражданкой Украины, но проживает в Латвии.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что организаторы некоторых мероприятий сами отменили выступления Лободы, а также призвал всех остальных последовать их примеру. Он также уточнил, что причиной для включения Лободы в список нежелательных лиц послужила «непонятная» позиция по конфликту на Украине и действиям российской власти.