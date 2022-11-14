Продюсер Лободы не смогла вернуть российское гражданство

Крапивина была лишена российского гражданства ещё в марте 2022 года. Это произошло из-за критики продюсером СВО, а также ошибки в паспорте.

Крапивина попыталась восстановить гражданство через суд, но там постановили, что никаких документов, подтверждающих связь Крапивиной с Россией, найдено не было. Её бывший российский паспорт содержал в себе ошибку, поэтому его признали недействительным. В итоге иск Крапивиной был отклонён, а ошибку в документах посчитали достаточной, чтобы лишить продюсера гражданства.