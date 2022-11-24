Лобода сделала новое заявление о русском языке

«Не буду отказываться от русского языка. Я всю жизнь говорю на русском языке, моя семья говорит на русском, все мои друзья и близкие говорят на русском. Многие переходят сейчас на украинский как принципиальная позиция, я их понимаю, но моя аудитория очень широкая – люди, живущие по всему миру, они хотят слышать от меня и русские песни, и украинские песни», - сказала певица.