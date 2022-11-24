Лобода сделала новое заявление о русском языке

После скандала с песней на украинском языке певица Светлана Лобода заявила, что не собирается полностью отказываться от русского языка. Об этом сообщает Teleprogramma.
Она рассказала, что понимает позицию своих соотечественников, но не поддерживает ее полностью.
«Не буду отказываться от русского языка. Я всю жизнь говорю на русском языке, моя семья говорит на русском, все мои друзья и близкие говорят на русском. Многие переходят сейчас на украинский как принципиальная позиция, я их понимаю, но моя аудитория очень широкая – люди, живущие по всему миру, они хотят слышать от меня и русские песни, и украинские песни», - сказала певица.
Лобода также не исключила, что в ее репертуаре скоро появятся песни и на английском языке, которые она уже готовит.
Напомним, Светлана Лобода выпустила первую песню на украинском языке под названием «Два незнакомця». Однако во втором слове звезда сделала две ошибки, так как по-украински правильно пишется «Два незнайомці». Украинцы обрушили на артистку с критикой.