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50 минут назад

Лобода сделала новое заявление о русском языке

Елена Прошина

После скандала с песней на украинском языке певица Светлана Лобода заявила, что не собирается полностью отказываться от русского языка. Об этом сообщает Teleprogramma.

Лобода сделала новое заявление о русском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она рассказала, что понимает позицию своих соотечественников, но не поддерживает ее полностью.

«Не буду отказываться от русского языка. Я всю жизнь говорю на русском языке, моя семья говорит на русском, все мои друзья и близкие говорят на русском. Многие переходят сейчас на украинский как принципиальная позиция, я их понимаю, но моя аудитория очень широкая – люди, живущие по всему миру, они хотят слышать от меня и русские песни, и украинские песни», - сказала певица.

Лобода также не исключила, что в ее репертуаре скоро появятся песни и на английском языке, которые она уже готовит.

Напомним, Светлана Лобода выпустила первую песню на украинском языке под названием «Два незнакомця». Однако во втором слове звезда сделала две ошибки, так как по-украински правильно пишется «Два незнайомці». Украинцы обрушили на артистку с критикой.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,
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