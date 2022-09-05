В Telegram-канале команды юмориста Александра Гудкова «Чикен Карри» отреагировали на жалобу общественников в Генпрокуратуру за его клип «Я узкий» отсылкой к шоу «Подземелья Чикен Карри».

«Надеемся, они все решают броском d20 (двадцатигранным кубиком — прим. «Газеты.Ru»), и сложность высокая. Но сколько там золотых монет на переброс?» — написано в сообщении.

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Команда юмористов также опубликовала фрагмент из ролика «Филипп Киркоров и Николай Басков — Извинение за Ibiza» 2018 года. В нем женщина возмущается клипом и заявляет, что его создатели «опозорили всю Россию».

«Это раньше они в интернетах ругались. А теперь есть удобные формы для онлайн-доносов», — подписали в канале.

3 сентября Telegram-канал Mash опубликовал письмо в Следственный комитет РФ председателя генсовета Гражданского комитета России Артура Шлыкова. Команда экспертов комитета увидела в ролике Гудкова «попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов». Они требуют наказать комика по статье 282 УК РФ, санкции по которой предусматривают либо штраф до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В конце августа Александр Гудков опубликовал на YouTube-канале «Чикен Карри» пародию «Я узкий». В ролике комик бегает по полям в образе SHAMAN из оригинального клипа и поет: «Спасибо деду за узкий мой таз».

Комик Александр Гудков снял пародийный клип «Я узкий» и теперь может получить пять лет колонии, утверждают СМИ. На ролик пожаловался председатель генсовета «Гражданского комитета России» Артур Шлыков. Он написал официальный запрос в Следственный комитет и попросил завести на Гудкова уголовное дело по статье об экстремизме. Об этом сообщил Mash.

Клип «Я узкий» высмеивает песню «Я русский» певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов). Гудков опубликовал свой ролик на YouTube-канале «Чикен карри». В песне комик поёт про преимущества человека с узким телосложением.

Сам Шлыков в разговоре с Telegram-каналом SHOT сообщил, что творчество Гудкова — «не юмор, а маргинальная субкультура, которая оскорбляет людей».

Если дело заведут, оно дойдёт до суда и Гудкова признают виновным, то ему грозит штраф до 500 000 рублей или срок от двух до пяти лет.

Ранее из-за «шутки про матрас» и русских в России начались проблемы у стендап-комика Идрака Мирзализаде. После скандала с высказыванием ему запретили находиться в России до 2035 года. Нахождение юмориста в РФ сочли «угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц».

Мирзализаде требовал сократить запрет на пребывание в РФ до одного года.

Певец SHAMAN в беседе с NEWS.ru заявил, что пародийный клип комика Александра Гудкова является хорошей рекламой его трека «Я русский».

«Для меня это счастье — что люди делают свои версии на мое творчество. Это говорит только об одном: песня «Я русский» набирает обороты. Есть люди, которым она нравится и которым она не нравится», — высказался SHAMAN.

По его словам, самое главное, что трек не оставляет безразличными никого из слушателей. Он считает, что хейтеры — это те же фанаты, но «со знаком минус». SHAMAN предположил, что Александр Гудков является поклонником его творчества.

Журналист Михаил Шахназаров на своем YouTube-шоу «Полный Абзац» причислил юмориста Александра Гудкова к «омерзительной голубой тусовке» за пародию шоумена на клип певца SHAMAN «Я русский».

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«Я же понимаю, откуда ветер дует. Все это знают. Из голубой до безобразия тусовки. Омерзительной», — высказался Шахназаров.

Он также посвятил юмористу четверостишие, в котором назвал Гудкова «манерным» и «до боли распиаренным».

«А вот и юмора обноски несет, не видя берегов, манерный и до боли плоский, но распиаренный Гудков», — заявил журналист.

Он напомнил, что в свое время шоумен снял клип Светланы Лободы «Детка хочет бум-бум». По мнению Шахназарова, такой ролик мог снять только женоненавистник.

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала скандал, который разразился вокруг юмористической песни Александра Гудкова «Я узкий». Свои размышления она выложила у себя в Telegram-канале.

Ксению Собчак удивило и возмутило намерение председателя генсовета Гражданского комитета РФ Артура Шлыкова проверить пародийный клип Александра Гудкова «Я узкий» и возбудить против исполнителя уголовное дело.

Звезда в своей публикации выложила фотографию обращения Шлыкова в Следственный комитет и процитировала из нее отрывок про оценку клипа на предмет возможного унижения достоинства человека по национальному признаку. Затем она прокомментировала слова активиста.

«Иногда мне кажется, что это все дурной сон, я проснусь и все будет нормально...» – написала она.

Телеведущий Юрий Пронько раскритиковал комика Александра Гудкова за пародию на клип SHAMAN «Я русский». Его слова передает «Царьград».

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«Извращенцы. Мне пришлось, в силу моей профессии, вникать же вот в это гламурятника вещество. <...> Вот она, реальность, понимаете? Они cидят и сидят здесь. Получили израильские и кипрские паспорта, рубят бабло, снимают клипы «Я узкий», — возмутился Пронько.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов назвал неудачной пародию юмориста Александра Гудкова на песню SHAMAN «Я русский». В комментарии порталу iReactor политик выразил мнение, что шоумену стоит дать шанс на объяснение его позиции.

«Единственное, я бы дал шанс Гудкову объяснить свою позицию, чтобы он сказал, что он имел в виду, почему он так сделал. Потому что мало ли, может, человек скажет: «Я понял, что это получилось некрасиво и я извиняюсь». Все-таки, мы не должны быть, как на Украине. Я искренне надеюсь, что Александр прояснит свою позицию и попросит не олицетворять его с теми, кто сейчас всяческим образом нехорошо относится к России».

Актриса Яна Поплавская раскритиковала пародию Александра Гудкова на популярную песню SHAMAN «Я русский». В своем Telegram-канале знаменитость назвала шоумена «убожеством» и осудила его за высмеивание любви к родине в клипе «Я узкий».

«Фрик по имени А.Гудков (даже мерзко упоминать это имя) снял поганую пародию на клип музыканта Шамана «Я русский!» Там, с его точки зрения, все умно и смешно. И самое веселое, видимо, — высмеять нашу любовь к родине, — написала Поплавская. — Давно ли федеральный канал раздавал этому убожеству эфирное время?»

Она также назвала Гудкова «серым кардиналом», который долгое время работал на федеральном телеканале в шоу и рекламе, а затем начал «шипеть в адрес России».

Российский блогер Рустам Солнцев дал негативную оценку творчеству поп-исполнителя SHAMAN, обвинив его в лжепатриотизме.

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«Во все времена в России появлялись эти шкуры, которые за бабло эксплуатируют образ своей некой русскости. Мол, они более русские, чем все остальные. В клипах этот Шаман так же похож на русского, как я на финна», — написал звезда «Дом-2» в своем Telegram-канале «Руся расскажет!».

По мнению шоумена, российский народ просто водят за нос. Ярослав Дронов, известный фанатам как Shaman, натуральный манипулятор, и клипмейкер Александр Гудков своей пародией «Я узкий» очень тонко это проиллюстрировал.

Елена Драпеко, депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по культуре, в рамках интервью изданию «Абзац» раскритиковала клип-пародию юмориста Александра Гудкова «Я узкий». По словам женщины, шоумен «делает себе пиар на чужой славе».