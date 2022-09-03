«Единственное, я бы дал шанс Гудкову объяснить свою позицию, чтобы он сказал, что он имел в виду, почему он так сделал. Потому что мало ли, может, человек скажет: «Я понял, что это получилось некрасиво и я извиняюсь». Все-таки, мы не должны быть, как на Украине. Я искренне надеюсь, что Александр прояснит свою позицию и попросит не олицетворять его с теми, кто сейчас всяческим образом нехорошо относится к России».