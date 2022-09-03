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1 час назад

Милонов заявил, что Гудков должен объясниться за пародию на песню SHAMAN "Я русский"

Газета.Ru

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов назвал неудачной пародию юмориста Александра Гудкова на песню SHAMAN «Я русский». В комментарии порталу iReactor политик выразил мнение, что шоумену стоит дать шанс на объяснение его позиции.

"Я бы дал шанс Гудкову объяснить свою позицию"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Единственное, я бы дал шанс Гудкову объяснить свою позицию, чтобы он сказал, что он имел в виду, почему он так сделал. Потому что мало ли, может, человек скажет: «Я понял, что это получилось некрасиво и я извиняюсь». Все-таки, мы не должны быть, как на Украине. Я искренне надеюсь, что Александр прояснит свою позицию и попросит не олицетворять его с теми, кто сейчас всяческим образом нехорошо относится к России».

Комику Гудкова грозит до 5 лет тюрьмы из-за клипа «Я узкий»

Ранее Гудков опубликовал на YouTube видео на песню «Я узкий». В ролике голограмма Гудкова путешествует по полям в образе SHAMAN из его клипа. За эту пародию шоумена раскритиковали Михаил Шахназаров, Яна Поплавская и другие знаменитости.

Общество,Александр Гудков,Яна Поплавская,Виталий Милонов,Госдума,
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