Комику Гудкова грозит до 5 лет тюрьмы из-за клипа «Я узкий»

Комик Александр Гудков снял пародийный клип «Я узкий» и теперь может получить пять лет колонии, утверждают СМИ. На ролик пожаловался председатель генсовета «Гражданского комитета России» Артур Шлыков. Он написал официальный запрос в Следственный комитет и попросил завести на Гудкова уголовное дело по статье об экстремизме. Об этом сообщил Mash.
Клип «Я узкий» высмеивает песню «Я русский» певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов). Гудков опубликовал свой ролик на YouTube-канале «Чикен карри». В песне комик поёт про преимущества человека с узким телосложением.
Сам Шлыков в разговоре с Telegram-каналом SHOT сообщил, что творчество Гудкова — «не юмор, а маргинальная субкультура, которая оскорбляет людей».
Если дело заведут, оно дойдёт до суда и Гудкова признают виновным, то ему грозит штраф до 500 000 рублей или срок от двух до пяти лет.
Ранее из-за «шутки про матрас» и русских в России начались проблемы у стендап-комика Идрака Мирзализаде. После скандала с высказыванием ему запретили находиться в России до 2035 года. Нахождение юмориста в РФ сочли «угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц».
Мирзализаде требовал сократить запрет на пребывание в РФ до одного года.