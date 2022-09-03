Комику Гудкова грозит до 5 лет тюрьмы из-за клипа «Я узкий»

Комик Александр Гудков снял пародийный клип «Я узкий» и теперь может получить пять лет колонии, утверждают СМИ. На ролик пожаловался председатель генсовета «Гражданского комитета России» Артур Шлыков. Он написал официальный запрос в Следственный комитет и попросил завести на Гудкова уголовное дело по статье об экстремизме. Об этом сообщил Mash.

Фото: соцсети соцсети

Клип «Я узкий» высмеивает песню «Я русский» певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов). Гудков опубликовал свой ролик на YouTube-канале «Чикен карри». В песне комик поёт про преимущества человека с узким телосложением.

Сам Шлыков в разговоре с Telegram-каналом SHOT сообщил, что творчество Гудкова — «не юмор, а маргинальная субкультура, которая оскорбляет людей».

Если дело заведут, оно дойдёт до суда и Гудкова признают виновным, то ему грозит штраф до 500 000 рублей или срок от двух до пяти лет.

Ранее из-за «шутки про матрас» и русских в России начались проблемы у стендап-комика Идрака Мирзализаде. После скандала с высказыванием ему запретили находиться в России до 2035 года. Нахождение юмориста в РФ сочли «угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц».