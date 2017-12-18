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Названы самые сексуальные женщины России
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Названы самые сексуальные женщины России 

Рамблер 18 декабря 2017
Актриса Наталья Рудова удостоилась чести стать «самой сексуальной женщиной России». Артистка рассказала, что победила в первом этапе ежегодного конкурса журнала Maxim
1/12  Для актрисы Рудовой это событие стало приятным сюрпризом
Фото:
2/12  Пользователи Инстаграма поздравили Рудову с победой и написали, что почетное звание она получила заслуженно
Фото:
3/12  «Это бесконечно приятно! Люблю вас! Поздравляйте меня!» — делится радостью Рудова у себя в Инстаграм
Фото:
4/12  Актриса Наталья Рудова
Фото:
5/12  Вера Брежнева, становившаяся два года подряд победительницей, в этом году она пока занимает почетное второе место
Фото:
6/12  Певица Вера Брежнева
Фото:
7/12  На третьей строчке расположилась Ирина Шейк
Фото:
8/12  Российская супермодель Ирина Шейк
Фото:
9/12  Актриса Наталья Рудова
Фото:
10/12  Меньше всего повезло Ольге Бузовой, оказавшейся по результатам голосования аж на 98 позиции (из 100 возможных)
Фото:
11/12  Немного выше пользователи Сети в этом году оценили сексуальность Кети Топурии - 96 место
Фото:
12/12  Альбина Джанабаева на 95 месте
Фото:

Стоит отметить, что результаты конкурса на «самую сексуальную женщину России» пока не окончательны. На данном этапе в голосовании принимали участие читатели журнала, а вскоре свои оценки девушкам выставит жюри.

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