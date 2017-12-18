Названы самые сексуальные женщины России 

1/12 Для актрисы Рудовой это событие стало приятным сюрпризом Фото: instagram.com/rudovanata

2/12 Пользователи Инстаграма поздравили Рудову с победой и написали, что почетное звание она получила заслуженно Фото: instagram.com/rudovanata

3/12 «Это бесконечно приятно! Люблю вас! Поздравляйте меня!» — делится радостью Рудова у себя в Инстаграм Фото: instagram.com/rudovanata

4/12 Актриса Наталья Рудова Фото: instagram.com/rudovanata

5/12 Вера Брежнева, становившаяся два года подряд победительницей, в этом году она пока занимает почетное второе место Фото: instagram.com/ververa

6/12 Певица Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

7/12 На третьей строчке расположилась Ирина Шейк Фото: instagram.com/irinashayk

8/12 Российская супермодель Ирина Шейк Фото: instagram.com/irinashayk

9/12 Актриса Наталья Рудова Фото: instagram.com/rudovanata

10/12 Меньше всего повезло Ольге Бузовой, оказавшейся по результатам голосования аж на 98 позиции (из 100 возможных) Фото: instagram.com/buzova86

11/12 Немного выше пользователи Сети в этом году оценили сексуальность Кети Топурии - 96 место Фото: instagram.com/keti_one_official