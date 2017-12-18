Названы самые сексуальные женщины России 

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Для актрисы Рудовой это событие стало приятным сюрпризом
Фото:
instagram.com/rudovanata
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Пользователи Инстаграма поздравили Рудову с победой и написали, что почетное звание она получила заслуженно
Фото:
instagram.com/rudovanata
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«Это бесконечно приятно! Люблю вас! Поздравляйте меня!» — делится радостью Рудова у себя в Инстаграм
Фото:
instagram.com/rudovanata
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Актриса Наталья Рудова
Фото:
instagram.com/rudovanata
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Вера Брежнева, становившаяся два года подряд победительницей, в этом году она пока занимает почетное второе место
Фото:
instagram.com/ververa
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Певица Вера Брежнева
Фото:
instagram.com/ververa
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На третьей строчке расположилась Ирина Шейк
Фото:
instagram.com/irinashayk
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Российская супермодель Ирина Шейк
Фото:
instagram.com/irinashayk
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Актриса Наталья Рудова
Фото:
instagram.com/rudovanata
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Меньше всего повезло Ольге Бузовой, оказавшейся по результатам голосования аж на 98 позиции (из 100 возможных)
Фото:
instagram.com/buzova86
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Немного выше пользователи Сети в этом году оценили сексуальность Кети Топурии - 96 место
Фото:
instagram.com/keti_one_official
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Альбина Джанабаева на 95 месте
Фото:
instagram.com/albinadzhanabaev