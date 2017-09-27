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Последний шанс. Задорнов обратился к целителю
Раковая опухоль сатирика Михаила Задорнова уменьшилась после серии сеансов польского целителя. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на сотрудницу подмосковной клиники, где Задорнов проходит реабилитацию.
По словам собеседницы издания, после возвращения из Германии Задорнова положили в неврологическое отделение одной из больниц Подмосковья. В Германии его прооперировали, но «попытка удалить всю опухоль в головном мозге не увенчалась успехом: слишком глубоко она вросла». После хирургического вмешательства Задорнов прошел в Германии курс химиотерапии.
«Ему стало только хуже, начались дикие боли. Он и его родные приняли решение отказаться от дальнейшего лечения в Германии. К тому же немецкие врачи сказали, что ничем больше помочь не могут», — рассказала собеседница газеты.
По данным «КП», Задорнов кричал от боли так, что было слышно в коридоре клиники. Обезболивающее почти не помогало, артист плохо спал. Затем у него нашли новые образования в головном мозге, но не злокачественные. А раковая опухоль снова начала расти. Издание отмечает, что сатирик «уже прощался с родными».
Затем, как заявила собеседница газеты, «произошло чудо» — опухоль за месяц заметно уменьшилась. Его родственники обратились к Лео Шаху, который известен как «польский Кашпировский». Целитель прибыл к Задорнову в августе. Сеансы длились примерно по два часа. Всего было проведено 14 сеансов. Лео Шах, по словам женщины, «воздействовал» на голову больного «энергетическим полем» через свои руки.
Во время сеансов целителя боли у Задорнова якобы прекратились. Сатирик уже пытается подниматься и сидеть. Во время последнего МРТ выяснилось, что злокачественная опухоль уменьшилась. «Состояние Задорнова остается непростым, но кризис миновал», — заявила сотрудница клиники. Целитель должен вернуться к сатирику в конце сентября.
«КП» выяснила, что Лео Шах — псевдоним Льва Борисовича Шахнови
Шахновича. Родился он в поселке Шиханы Саратовской области. Найти подтверждений тому, что он окончил медицинский вуз и писал научные работы, газете не удалось. Член Комиссии по борьбе с лженаукой РАН Юрий Горны заявил изданию, что слышал про Шахновича еще в советские годы и «очень сомневается в его способностях». Кроме того, в Национальном медико-хирургическом центре Пирогова опровергли, что Лео Шах был награжден Европейским орденом имени Пирогова.
Газете не удалось найти сведения об источниках доходов целителя, однако есть информация о покупках им дорогих автомобилей. Несколько лет назад он стал владельцем квартиры на Кутузовском проспекте в Москве.
В октябре прошлого года Задорнов отменил все концерты, требующие «перелетов и дальних тяжелых переездов», в связи с болезнью. Он пояснил, что у него нашли «серьезнейший недуг, свойственный не только возрасту».
О характере болезни Задорнов говорить не стал, отметив, что сейчас нуждается «в равновесии и совершеннейшем спокойствии». Он рассказал, что будет проходить лечение в одной из лучших клиник Прибалтики. Позже появилась информация, что Задорнову предстоит пройти химиотерапию.
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