Последний шанс. Задорнов обратился к целителю

По словам собеседницы издания, после возвращения из Германии Задорнова положили в неврологическое отделение одной из больниц Подмосковья. В Германии его прооперировали, но «попытка удалить всю опухоль в головном мозге не увенчалась успехом: слишком глубоко она вросла». После хирургического вмешательства Задорнов прошел в Германии курс химиотерапии.

«Ему стало только хуже, начались дикие боли. Он и его родные приняли решение отказаться от дальнейшего лечения в Германии. К тому же немецкие врачи сказали, что ничем больше помочь не могут », — рассказала собеседница газеты.

По данным «КП», Задорнов кричал от боли так, что было слышно в коридоре клиники. Обезболивающее почти не помогало, артист плохо спал. Затем у него нашли новые образования в головном мозге, но не злокачественные. А раковая опухоль снова начала расти. Издание отмечает, что сатирик «уже прощался с родными».

Затем, как заявила собеседница газеты, «произошло чудо» — опухоль за месяц заметно уменьшилась. Его родственники обратились к Лео Шаху, который известен как «польский Кашпировский». Целитель прибыл к Задорнову в августе. Сеансы длились примерно по два часа. Всего было проведено 14 сеансов. Лео Шах, по словам женщины, «воздействовал» на голову больного «энергетическим полем» через свои руки.

Во время сеансов целителя боли у Задорнова якобы прекратились. Сатирик уже пытается подниматься и сидеть. Во время последнего МРТ выяснилось, что злокачественная опухоль уменьшилась. «Состояние Задорнова остается непростым, но кризис миновал», — заявила сотрудница клиники. Целитель должен вернуться к сатирику в конце сентября.

«КП» выяснила, что Лео Шах — псевдоним Льва Борисовича Шахнови

Шахновича. Родился он в поселке Шиханы Саратовской области. Найти подтверждений тому, что он окончил медицинский вуз и писал научные работы, газете не удалось. Член Комиссии по борьбе с лженаукой РАН Юрий Горны заявил изданию, что слышал про Шахновича еще в советские годы и «очень сомневается в его способностях». Кроме того, в Национальном медико-хирургическом центре Пирогова опровергли, что Лео Шах был награжден Европейским орденом имени Пирогова.

Газете не удалось найти сведения об источниках доходов целителя, однако есть информация о покупках им дорогих автомобилей. Несколько лет назад он стал владельцем квартиры на Кутузовском проспекте в Москве.

В октябре прошлого года Задорнов отменил все концерты, требующие «перелетов и дальних тяжелых переездов», в связи с болезнью. Он пояснил, что у него нашли «серьезнейший недуг, свойственный не только возрасту».