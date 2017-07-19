Задорнов: я не даю интервью о своем здоровье и не комментирую свое самочувствие

Писатель-сатирик Михаил Задорнов заявил, что не дает интервью о своем здоровье, передает сайт kp.ru.

"Я не даю интервью о своем здоровье и не комментирую свое самочувствие, потому что создается впечатление, что журналистов интересует только это.

Десятки звонков ежедневно моим помощникам, друзьям, близким. Так и хочется спросить: ребята, вам больше заняться нечем?", - сказал он.