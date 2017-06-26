СМИ назвали болезнь Михаила Задорнова неизлечимой

Врачи отказались лечить сатирика Михаила Задорнова, сочтя его болезнь безнадежной. Об этом сообщает EG.RU со ссылкой на источник в близком окружении артиста.

«Миша тает на глазах. Не помогли ни европейские технологии, ни корифеи медицины. Все только руками разводят и тяжело вздыхают. Дескать, сделали все, что в их силах», - рассказал собеседник издания.

По его словам, Задорнов отказался от «изнуряющего и бесполезного лечения» и решил провести время «в кругу родных и близких на любимой прибалтийской даче».

В октябре прошлого года Задорнов отменил все концерты, требующие «перелетов и дальних тяжелых переездов», в связи с болезнью. Он пояснил, что у него нашли «серьезнейший недуг, свойственный не только возрасту».

О характере болезни Задорнов говорить не стал, отметив, что сейчас нуждается «в равновесии и совершеннейшем спокойствии». Он рассказал, что будет проходить лечение в одной из лучших клиник Прибалтики. Позже появилась информация, что Задорнову предстоит пройти химиотерапию.

СМИ писали, что у сатирика нашли опухоль головного мозга. Сообщалось, что ему делали операцию в Германии.