Дана Борисова готова помочь Волочковой победить алкогольную зависимость

В итоге программа вышла в эфир, а сама Дана обратилась к Кудрявцевой в микроблоге и поблагодарила ее за терпение. В интервью Дана откровенно рассказала о своей борьбе с зависимостью и намекнула на то, что не только ей требуется помощь.



Отметим, что Дана после начала лечение уже начала помогать людям, которые столкнулись с такими же проблемами, как и она. Так, именно ведущая смогла уговорить Евгения Осина улететь в Таиланд на лечение