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Дана Борисова готова помочь Волочковой победить алкогольную зависимость
На прошлой неделе в Сети появились кадры из нового выпуска программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой, гостьей которой стала Дана Борисова. Напомним, что последние несколько месяцев блондинка провела в Таиланде, где проходила курс лечения от наркозависимости. В реабилитационный центр телеведущая попала после участия в шоу «Пусть говорят» и откровенного разговора с Андреем Малаховым, а Первый канал взял на себя оплату счетов Борисовой в клинике.
В итоге программа вышла в эфир, а сама Дана обратилась к Кудрявцевой в микроблоге и поблагодарила ее за терпение. В интервью Дана откровенно рассказала о своей борьбе с зависимостью и намекнула на то, что не только ей требуется помощь.
«Я бросила клич в нашем шоу-бизнесе, что надо спасать двух блондинок — известную телеведущую, которая невменяемая и у которой вылезли волосы, и танцовщицу-балерину», — поделилась Борисова. Большинство зрителей пришли к выводу, что Дана подразумевала Анастасию Волочкову, которую уже не раз обвиняли в алкоголизме. Впрочем, сама балерина пока что никак не отреагировала на слова Борисовой.
Отметим, что Дана после начала лечение уже начала помогать людям, которые столкнулись с такими же проблемами, как и она. Так, именно ведущая смогла уговорить Евгения Осина улететь в Таиланд на лечение.
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