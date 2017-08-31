Малахова просят спасти Волочкову от алкоголизма

Пользователи Сети в многочисленных комментариях к новому выпуску шоу Андрея Малахова попросили телеведущего спасти балерину Анастасию Волочкову . Якобы артистка страдает серьезным пристрастием к алкоголю.

Просьбы о помощи Анастасии Волочковой можно в изобилии найти к последнему посту Андрея Малахова на его официальной страничке в социальной сети Instagram. Вообще, его публикация была посвящена оперной диве Марии Максаковой , с которой шоумен сделал очень проникновенное интервью.

Однако пока одни пользователи обсуждали беседу телеведущего со сбежавшей на Украину артисткой, другие выступили с предложением пригласить на свое шоу балерину Анастасию Волочкову с целью повлиять на нее. Дескать, Малахов вовремя помог своей коллеге Дане Борисовой побороть пагубные пристрастия, пусть теперь возьмется за Волочкову.

"Андрей. ! Пригласите Волочкову (только без ее мамаши) на свою передачу, она алкогольнозависимая… может Вас послушает и перестанет позориться на всю страну, выкладывая свои пьянки тут. Осин же почти преобразился, может и она опять станет человеком, нужно помочь человеку, ведь она хоть и бывшая балерина, но все же публичный человек", — обратился к Малахову один из подписчиков.

Другие поклонники присоединились к просьбе образумить скандально известную балерину. «Андрей, спасите Волочкову! Пьющая женщина это большая беда!», «Андрей, добрый день! Многие тут хотят чтоб вы спасли Настюшку Волочкову. Я в своей деревеньки и не знала, что она из-за алкоголя потеряла, голову, славу и миллионы🤔🤔. Если вы в силах, помогите ей с ее запоями. Искренне вас любящие жители маленькой деревушки. Всегда вас смотрим и уважаем!», «Я тоже хотела бы за Волочкову попросить.. просто по человечески жаль женщину. Одинокий и человек и с такой зависимостью. А ведь она одна воспитывает дочь. И их нужно спасать..» — написали Малахову обеспокоенные здоровьем Волочковой фанаты.

Впрочем, ходят слухи, что Анастасии уже помогают. И этим человеком является Дана Борисова. Об этом намекнула сама телеведущая. «Многие обвиняют меня, что я спасаю только богатых и знаменитых. Да, вместе со своим друзьями @malakhov007 и @nikita_lushnikov 🙏🙏🙏я уговорила выйти из квартиры #ЕвгенийОсин, а теперь спасаю косметолога из Донецка Иванну, Ее родители погибли во время бомбежки, одну известную балерину и также девушку Дашу из Канн», — написала на своей страничке в той же социальной сети Дана. Многие ее подписчики пришли к выводу, что под словами «одна известная балерина» как раз подразумевается Анастасия Волочкова.