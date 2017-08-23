Признавший алкоголизм Евгений Осин улетел на лечение в Таиланд



На прошлой неделе в СМИ появилась новость о том, что 52-летний Евгений Осин пропал. Родственники артиста несколько дней не могли выйти с ним на связь. Они обратились в отдел полиции «Текстильщики» с заявлением о розыске. Нашел Осина Андрей Малахов . Вместе с Даной Борисовой телеведущий уговорил певца отправиться в реабилитационный центр в Таиланде, где еще несколько месяцев назад находилась Борисова. В клинике исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» пробудет неделю.



" На данном этапе Евгений Осин одержал одну из главных побед в своей жизни. Он принял решение поменять свой образ жизни, поехав к клинику на восстановление. Сейчас он сделал более ответственный шаг. Все это случилось благодаря большой работе врачей, в клинике, которой он находился, благодаря Дане Борисовой, Андрею Малахову и всем тем, кто был в эти дни с ним рядом" , — рассказал " Комсомольской правде" Никита Лушников , который курирует лечение Евгения Осина.

Добавим, что некогда популярный певец борется с алкогольной зависимостью уже несколько лет. Из-за пагубной привычки он потерял жену и дочь и вместо того, чтобы взяться за ум, пристрастился к алкоголю еще больше.