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Названа причина удаления Instagram Лизы Песковой
Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, удалила свой аккаунт в Instagram из-за «рабочего отпуска». Об этом «Газете.Ru» сообщила представитель Песковой.
«Лиза на пару недель «в рабочем отпуске» и на 100% увлечена учебой», — сказала она, пояснив, что в 2017 году дочь пресс-секретаря президента России «заканчивает, по российским меркам, бакалавриат и идет в магистратуру». Однако вскоре «вернется с новыми статьями и идеями».
Ранее СМИ сообщили, что Пескова удалила свою страницу в Instagram.
Совсем недавно девушка оказалась в центре скандала, который разгорелся после того, как в русской версии журнала Forbes была опубликована ее колонка об образовании. Довольно скоро выяснилось, что в материале под названием «Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование» автор заимствовала тексты из разных изданий. Дотошные читатели пропустили статью через систему «Антиплагиат» и обнаружили сразу несколько источников, из которых были взяты тексты. Это оказалось издание «Мел», портал Passion.ru и выложенный в сеть реферат по педагогике пятилетней давности. После скандала Forbes удалил публикацию, а затем восстановил, указав используемые источники.
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