Названа причина удаления Instagram Лизы Песковой

«Лиза на пару недель «в рабочем отпуске» и на 100% увлечена учебой», — сказала она, пояснив, что в 2017 году дочь пресс-секретаря президента России «заканчивает, по российским меркам, бакалавриат и идет в магистратуру». Однако вскоре «вернется с новыми статьями и идеями».

Ранее СМИ сообщили , что Пескова удалила свою страницу в Instagram.