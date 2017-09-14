В статье дочери Пескова нашли плагиат

Елизаветы. Основатель компании «Силамедиа» Оксана Силантьева сообщила на своей странице в Facebook, что обнаружила плагиат в колонке дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Колонка Песковой была опубликована накануне на сайте журнала Forbes

Силантьева проверила текст в системе «Антиплагиат» и нашла заимствования. Согласно данным проверки, один абзац Пескова взяла из материала сайта «Мел» об онлайн-образовании. Также ею были использованы части материала женского журнала Passsion о плюсах и минусах дистанционного обучения и 9% реферата по педагогике 2012 года.

После распространения поста Силантьевой по сети, Forbes удалил колонку с сайта, а позже вернул, указав первоисточники.

12 сентября на сайте журнала Forbes появилась колонка Елизаветы Песковой о влиянии новых технологий на традиционное образование. В ней Пескова предложила сократить учебные дни посещения вуза и ввести один день в неделю для дистанционного обучения.