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Лиза Пескова удалила Instagram после скандала
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза удалила свою страницу в Instagram.
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Совсем недавно девушка оказалась в центре скандала, который разгорелся после того, как в русской версии журнала Forbes был опубликована ее колонка об образовании. Довольно скоро выяснилось, что в материале под названием «Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование» автор заимствовала тексты из разных изданий. Дотошные читатели пропустили статью через систему «Антиплагиат» и обнаружили сразу несколько источников, из которых были взяты тексты.
Это оказалось издание «Мел», портал Passion.ru и выложенный в сеть реферат по педагогике пятилетней давности. После скандала Forbes удалил публикацию, а затем восстановил, указав используемые источники.
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