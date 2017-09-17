Лиза Пескова удалила Instagram после скандала



Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза удалила свою страницу в Instagram.

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Совсем недавно девушка оказалась в центре скандала , который разгорелся после того, как в русской версии журнала Forbes был опубликована ее колонка об образовании. Довольно скоро выяснилось, что в материале под названием «Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование» автор заимствовала тексты из разных изданий. Дотошные читатели пропустили статью через систему «Антиплагиат» и обнаружили сразу несколько источников, из которых были взяты тексты.