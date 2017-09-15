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Соловьев обвинил Эрнста в скандале с Ургантом
Ведущий телеканала "Россия 1" Владимир Соловьев заявил, что за выпадом Иван Урганта в его адрес стоит Константин Эрнст, передает НСН.
На прошлой неделе в шоу "Вечерний Ургант" Иван Ургант заметил, что соловьиный помет — это хорошее название для шоу на канале "Россия". В ответ Владимир Соловьев заявил, что Ургант "гаденько" пошутил про него, чтобы не попасть в черный список украинского сайта "Миротворец".
"Ургант выполняет задание. Но это анекдотично! Я к Ване отношусь хорошо и спокойно. Он миллион раз шутил на мою тему. Пусть шутит и дальше, это вопрос 156-й.
Но [первый] вопрос был в том, что он упомянул канал. Люди внутри индустрии все хорошо понимают, им достаточно забавно. Как и любая новость — поживет, поживет и умрет. Но были нарушены некие базовые этические нормы, и поэтому вспыхнула война. Если эти нормы не будут нарушаться, то война постепенно сойдет на нет", — сказал он.
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