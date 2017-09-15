Соловьев обвинил Эрнста в скандале с Ургантом

На прошлой неделе в шоу "Вечерний Ургант" Иван Ургант заметил, что соловьиный помет — это хорошее название для шоу на канале "Россия". В ответ Владимир Соловьев заявил, что Ургант "гаденько" пошутил про него, чтобы не попасть в черный список украинского сайта "Миротворец".





"Ургант выполняет задание . Но это анекдотично! Я к Ване отношусь хорошо и спокойно. Он миллион раз шутил на мою тему. Пусть шутит и дальше, это вопрос 156-й.