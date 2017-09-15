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Как изменится передача "Давай поженимся!"
В новом сезоне ток-шоу "Давай поженимся!" удивит зрителей неожиданным форматом. Об изменениях на программе рассказала главная телесваха страны Роза Сябитова.
Создатели передачи приготовили сюрпризы для ее поклонников. Теперь потенциальным брачующимся выбирать спутника жизни будут их бывшие супруги. "Женихов и невест у нас набралось на 12 программ, то есть всего 12 пар", — поделилась подробностями Сябитова. "И это еще мы брали не любых одиноких людей, а только тех, кто ранее участвовал в "Давай поженимся!", с помощью нас женился или сыграл свадьбу, но потом развелся. Вот они и пришли со своими бывшими", — говорит телеведущая.
В один выпуск только один экс-партнер ищет пару другому, а не они оба друг другу, поскольку так передача бы сильно вышла за рамки эфирного времени. Такой формат, по словам телесвахи, называется "Пара для бывшего". Однако он не заменит полностью привычный. "Эти выпуски мы ставим всего раз в неделю", — отметила Роза.
Однако на бывших супругах новинки не закончатся. В этом сезоне жениху предложат выбрать так называемого "клона" — одну из трех девушек, которые одинаково одеты, накрашены и с похожей манерой речи. Более того, все одни будут похожи на бывшую жену героя. Сябитова объяснила, что таким образом организаторы программы хотят показать, что подсознательно мужчина ищет в новой девушке что-то от предыдущей, сообщает Woman's Day.
Напомним, что в новом сезоне на Первом канале произошла глобальная перестановка кадров. Ушел Андрей Малахов, не у дел остались Александр Олешко с шоу "Точь-в-точь", Юлия Меньшова с программой "Наедине со всеми", Роза Сябитова с "Давай поженимся!", Александр Васильев с "Модным приговором", Тимур Кизяков с "Пока все дома", а передачу "Жди меня" покинул Александр Галибин.
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