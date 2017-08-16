Первый канал закрыл передачу Юлии Меньшовой

Первый канал решил закрыть программу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми», утверждает «Экспресс газета». По ее данным, вся съемочная группа уже распущена, а в эфире сейчас идут повторы передачи.

Издание утверждает, что решение приняла Наталья Никонова — новый 1-ый заместитель Константина Эрнста . Повод послужили недостаточно высокие, с точки зрения менеджера, рейтинги. Останется ли Юлия Меньшова на канале, пока неизвестно.

Александр Олешко и Тимур Кизяков. Программа «Наедине со всеми» выходила на Первом канале с 14 февраля 2013 года. Ее закрытие пока не подтверждено официально. Ранее Первый канал покинул целый ряд телеведущих, а именно Андрей Малахов

Юлия Меньшова — актриса, продюсер, режиссер. Прославилась в 90-х в качестве телеведущей программы «Я сама». В 1999 году получила статуэтку ТЭФИ, как лучший ведущий ток-шоу.