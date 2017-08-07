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Малахов с «Первого канала» уходит в декретный отпуск
Издание Elle узнало, что причиной ухода Андрея Малахова с «Первого канала» стал декретный отпуск.
Наталья Шкулёва, жена телеведущего, сейчас находится в положении. В сеть попали фотографии семейной пары с отдыха. Модный журнал, издателем которого является сама Шкулёва, пишет о размолвках в коллективе «Пусть говорят», связанных с пополнением в семье Малахова. Камнем преткновения стало желание телеведущего уйти в отпуск по уходу за ребенком (что не запрещено законодательством РФ). Наталья Никонова, новый продюсер «Первого канала», встретила эту новость негативно и заявила: ««Пусть говорят» — это не ясли, и Малахову нужно сделать выбор, кто он — телеведущий или бэбиситтер».
Ранее журналист Егор Максимов сообщил, что Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК, так как последняя его «перекупила». Информацию о переходе Малахова на другой канал подтвердил и главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.
Позже об этом заявили и источники РБК. По их словам, уход Малахова был спровоцирован конфликтной ситуацией внутри команды «Пусть говорят» якобы после возвращения туда продюсера, с которой не сработался ведущий. Собеседники РБК утверждают, что сотрудники «Пусть говорят» уже переходят работать в программу «Прямой эфир» на «России 1». Смена состава может быть связана с тем, что ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников в конце лета покинет передачу. Также источники заявили, что для «Пусть говорят» уже подбирают новых ведущих – двух мужчин.
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