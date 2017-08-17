Когда Роза Сябитова покинет Первый канал

Откроем вам страшную тайну — с переходом Андрея Малахова на " Россию" , увольнением Александра Олешко , закрытием программ " Наедине со всеми" и " Пока все дома" — череда глобальных перемен на Первом канале не закончится. Впереди самое интересное. Как говорится, не переключайтесь.

В кулуарах " Останкино" сегодня все судачат о том, что следующей жертвой станет программа " Давай поженимся! ". Она выходит с 2008 года и не раз подвергалась критике за " рекламирование лженаук" и " уродливых моделей половых отношений". К тому же репутация главной свахи страны Розы Сябитовой изрядно подмочена.

Обманутые невесты заявили, что платили ей по 250 тысяч рублей, однако женихов им она так и не нашла, а на свидания приходили подставные актеры. А Первый канал ужас как не любит скандальных персон в своих рядах.

И все эти разговоры о скором закрытии главного брачного телеагентства страны не лишены оснований. Достаточно вспомнить, что прошлом телесезоне программу из вечернего эфира перенесли в дневной. Опытные телевизионщики знают: часто за этим следует закрытие проекта.

Стоит заметить, что реальная цель " Давай поженимся! " — эффектное зрелищное шоу в студии, а не создание крепких семей. Яркий пример — Сергей Борзенков, который был участником свадебного телепроекта дважды. Первый раз — когда искал невесту. Второй — когда благодаря передаче нашел ее и женился — молодую семью пригласили в студию на отчетный предновогодний выпуск. Его брак продлился всего два с половиной года.

" В программе и не ставят себе задачей переженить всю страну. Как объяснила девушка-редактор, пригласившая меня на съемки — они показывают людям, что такое проблема выбора, что не всегда бывает, как хочется. Допустим, хочет жених, чтобы потенциальная невеста была умная, красивая, без детей. Но в жизни не бывает идеалов. И ему предъявляют: вот тебе умная-красивая, но с ребенком. Или — бездетная красотка, но пустышка. Чтобы люди уяснили для себя, какие качества для них в приоритете" , — цитирует героя программы " Мир новостей".

Многие телезрители давно просят Первый канал избавиться от Розы Сябитовой и ее удалой компании. Они считают все происходящее в студии дурновкусием, постановочным шоу и примитивом для недалеких домохозяек. Хотя каналу проект выгоден — туда легко продавать дорогостоящую рекламу средств гигиены, бытовой химии, косметики, одежды и мебели.