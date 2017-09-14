Главные события у вас в почте
"Не знаю, почему Кобзон сказал, что Задорнов умирает"
Sobesednik.ru удалось выяснить подробности о состоянии здоровья Михаила Задорнова у его друзей.
Михаил Задорнов несколько месяцев тому назад пошел на смелый шаг: без утайки сообщил, что отменяет свои концерты из-за того, что ему предстоит пройти курс химиотерапии. Врачи диагностировали у звезды программы «Аншлаг!» глиобластому — рак головного мозга. Вскоре он успешно перенес операцию в одной из клиник Германии. Поклонники артиста на время успокоились. Но в конце этого августа их ожидал шок: певец Иосиф Кобзон в одном из своих интервью обмолвился, что 69-летний Михаил Задорнов находится между жизнью и смертью.
— Я знаю, что Михаил Задорнов очень сильно болеет, — сообщил нашим корреспондентам Иосиф Давыдович Кобзон. — Да, он умирает. Но это все, что я могу сказать. Умирает талантливейший артист.
Мы решили связаться с близкой подругой Михаила Николаевича — Региной Дубовицкой. Еще в начале года она охотно делилась с нашими корреспондентами информацией о состоянии здоровья своего коллеги.
— Мише сделали сложную операцию, — говорила тогда Регина Игоревна. — Операция прошла успешно. Теперь ему предстоит длительное лечение. Мы с Мишей почти каждый день созваниваемся, он не собирается опускать руки, у него всегда был очень сильный, волевой характер. Тем более что он хочет вернуться к зрителям, писать новые книги.
Прошло полгода, и теперь Регина Дубовицкая не столь оптимистично настроена.
После заявления Кобзона она сказала следующее:
— Вы знаете, сам Михаил и его семья просят нас не комментировать его здоровье. — 68-летняя Регина Игоревна сказала как отрезала. — Я уважаю эту семью и поэтому ничего вам не скажу!
Другие коллеги Михаила Задорнова по программе «Аншлаг» тоже постарались аккуратно обойти эту тему.
— Вы знаете, ничего сказать не могу, Мишу я видел около двух лет назад. — это слова писателя и драматурга Аркадия Инина. — Тогда все было в порядке.
— Ничего не знаю о его болезни, — заявила юмористка Елена Воробей.
— Я слышал от коллег, что Миша болеет, но насколько все плохо, сказать вам не могу, — поведал писатель-сатирик Семен Альтов.
Видимо, именно из-за того, что друзья и близкие Михаила Задорнова хранят молчание, в прессе и появляются все новые и новые домыслы о состоянии юмориста. Так, одно издание, ссылаясь на друга сатирика, но при этом не указав имени источника, сообщило о том, что Михаил Задорнов настолько отчаялся и опустил руки, что даже отказался от лечения и покинул клинику в Прибалтике, где долгое время медики пытались побороть его страшный недуг.
— Все это совершенно не так! — возмутилась помощница Михаила Задорнова по имени Елена. — Михаил Николаевич по-прежнему находится в клинике и проходит лечение. Все идет по плану, как изначально и наметили врачи. Я не знаю, почему Иосиф Кобзон сказал, что он умирает. Отвечать за слова Иосифа Давыдовича я не могу, от себя лишь скажу, что ничего подобного нет. Семья Михаила Задорнова просит не беспокоить их вопросами. Единственное, что я им с радостью могу передать от вас — так это пожелание скорейшего выздоровления.
Наши корреспонденты решили выяснить: может быть, поклонники сатирика обращались за помощью в благотворительное общество Русфонд? Это оно несколько лет назад собрало на лечение певицы Жанны Фриске (она страдала от такого же недуга, как и Михаил Задорнов) 21,6 миллиона рублей.
— Да, тогда мы попытались сделать все, что могли, — сказала нам эксперт Русфонда Ирина Бруггер. — Мы хотели помочь человеку, не думая о последствиях. Сейчас нет смысла говорить о том, правильно это было сделано или нет, все видят результаты этого шага. (Несмотря на немаленькую сумму, спасти жизнь Жанны Фриске не удалось, зато из-за денег возникли скандалы, вплоть до суда. — Авт.) — Что касается Михаила Николаевича Задорнова: просьба о помощи к нам не поступала и мы этот вопрос не обсуждали.
Елена Воробей Семен Альтов Аркадий Инин Иосиф Кобзон Еще 3 тега
Оставить комментарий