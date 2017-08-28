Главные события у вас в почте
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Певец Иосиф Кобзон заявил, что сатирик Михаил Задорнов умирает. С такими словами артист выступил в связи с заявлением авторов скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщают «Дни.ру».
«А что касается Задорнова… Да, он умирает, — вздохнул певец. — Умирает талантливейший артист… Украинцы пишут, что эта кара ждет и меня. Да это вас всех, негодяев, ждет, и ждет обязательно! Вы же пресмыкающиеся перед властью, вы — американские марионетки. Вам там платят деньги и вы их отрабатываете, ненавидите близких», — заявил Кобзон.
Авторы «Миротворца» написали на своей странице, что патриотическая позиция Кобзона и Задорнова привела к онкологии.
«Все еще не верите, что поддержка российской агрессии и попадание в чистилище — первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона», — говорится на сайте.
Украинские интернет-пользователи также поглумились над памятью умершей актрисы Верой Глаголевой. Как говорится в заявлении, артистка «попала в чистилище „Миротворца“ за нарушение государственной границы Украины». Михаил Задорнов страдает от рака головного мозга. Врачи отказались продолжать лечение сатирика, признав своё бессилие перед заболеванием. Вера Глаголева скончалась в Германии 16 августа от рака.
Отношения между Москвой и Киев осложнились после вхождения Крыма в марте 2014 года по результатам референдума в состав России.
Оставить комментарий