Кобзон о Задорнове: Он умирает

«А что касается Задорнова… Да, он умирает, — вздохнул певец. — Умирает талантливейший артист… Украинцы пишут, что эта кара ждет и меня. Да это вас всех, негодяев, ждет, и ждет обязательно! Вы же пресмыкающиеся перед властью, вы — американские марионетки. Вам там платят деньги и вы их отрабатываете, ненавидите близких», — заявил Кобзон.



Авторы «Миротворца» написали на своей странице, что патриотическая позиция Кобзона и Задорнова привела к онкологии.



«Все еще не верите, что поддержка российской агрессии и попадание в чистилище — первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона», — говорится на сайте.





Украинские интернет-пользователи также поглумились над памятью умершей актрисы Верой Глаголевой . Как говорится в заявлении, артистка «попала в чистилище „Миротворца“ за нарушение государственной границы Украины». Михаил Задорнов страдает от рака головного мозга. Врачи отказались продолжать лечение сатирика, признав своё бессилие перед заболеванием. Вера Глаголева скончалась в Германии 16 августа от рака.

Отношения между Москвой и Киев осложнились после вхождения Крыма в марте 2014 года по результатам референдума в состав России.