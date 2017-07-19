Задорнов отправится на лечение к шаманам

Задорнов находится в реабилитационном центре. «Я не даю интервью о своем здоровье и не комментирую свое самочувствие, потому что создается впечатление, что журналистов интересует только это. Десятки звонков ежедневно моим помощникам, друзьям, близким. Так и хочется спросить: ребята, вам больше заняться нечем?» - заявил артист в интервью «КП».

Он подчеркнул, что для него важнее рассказать о своих планах. По словам Задорнова, сейчас его команда работает над фильмом «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка». «Снято две трети фильма, и уже сейчас можно сказать, что у нас будет веселое и доброе кино», - отметил он.

Также Задорнов рассказал, что готовит к изданию новую книгу по его передачам «Неформат», а главным своим делом «прямо сейчас» назвал восстановление здоровья.

Знакомый сатирика рассказал изданию, что Задорнов отправится в шаманскую деревню для борьбы со своей болезнью. Собеседник отметил, что сатирик «в свое время изучал и буддизм, и каббалу, другие философские учения». «Он рассчитывает, что ему помогут чистый горный воздух, травы, медитации, звуки шаманских бубнов», - пояснил он.

В октябре прошлого года Задорнов отменил все концерты, требующие «перелетов и дальних тяжелых переездов» из-за болезни. Он пояснил, что у него нашли «серьезнейший недуг, свойственный не только возрасту».

О характере болезни Задорнов говорить не стал, отметив, что сейчас нуждается «в равновесии и совершеннейшем спокойствии». Он рассказал, что будет проходить лечение в одной из лучших клиник Прибалтики. Позже появилась информация, что Задорнову предстоит пройти химиотерапию.

СМИ писали, что у сатирика нашли опухоль головного мозга. Сообщалось, что ему делали операцию в Германии.