«У кого-то сдают нервишки». Киселев о ссоре Урганта и Соловьева

«Канал «Россия» сейчас самый популярный канал, уже второй год. Мы выиграли сезон. Мы выиграли 2016 год у Первого канала, то есть Первый канал по доли и по рейтингу стал вторым. Наверное, у кого-то там сдают нервишки и пытаются компенсировать таким образом. Непонятно зачем. Точно не поможет», — заявил Киселёв.



Конфликт между Иваном Ургантом и Владимиром Соловьёвым разгорелся 8 сентября . Журналист в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале интервьюировал экс-ведущую MTV Ирену Понарошку. Девушка принесла в студию несколько баночек со средствами для ухода за кожей. Одну из них Ургант открыл , сказав, что содержимое ёмкости приятно пахнет, и нанёс на лицо. Понарошку сообщила, что в баночке находится «соловьиный помёт», на что ведущий сказал, что «это хорошее название для передачи на „Россия-1“. В ответ на это Владимир Соловьёв в эфире „России-1“ посоветовал Урганту „продолжать шутить“, чтобы не оказаться „в одном списке со своим папой“. Журналист назвал выпад против себя „гаденькой шуткой“. Под списком журналист подразумевал скандальный украинский сайт „Миротворец“, где публикуются личные данные всех, кто, по версии Киева, „нарушил суверенитет Украины“.