Презентация нового iPhone обернулась фиаско

Пользователи Сети и журналисты раскритиковали презентацию нового iPhone. Зрителей не устроила ни сама презентация, ни гаджет.





На ежегодном шоу Apple представила новые продукты , но фанаты остались недовольны. Слишком много времени было посвящено вторичным и неинтересным псевдоновинкам, слишком мало инноваций было представлено во время презентации.



То, что раньше должно было именоваться iPhone 7S, стало iPhone 8. И он абсолютно не отличается от трех поколений своих предшественников. Тот же корпус, та же диагональ экрана, те же разъемы и клавиши. Гвоздь программы же, iPhone X, вообще отказался корректно работать — на презентации функции Face ID, которая разблокирует устройство сканируя лицо владельца, он просто не смог распознать своего хозяина.

Помимо этого, фанатов, пришедших на презентацию или следивших за ней онлайн, разочаровало отсутствие сюрпризов: все ключевые фишки iPhone X утекли в сеть еще до премьеры. Это и отсутствие традиционной кнопки Home, и "безрамочный" дизайн, и новый дисплей, даже цена — все было известно еще до официального представления.



Apple tried to show off its Face ID on stage. It failed. #AppleEvent pic.twitter.com/2LnU9VJIGy— Mashable Tech (@mashabletech) 12 сентября 2017 г.

"Безрамочным", кстати, дисплей не является. Помимо черной накладки сверху, в которой спрятаны датчики и фронтальная камера, он имеет заметные грани у краев экрана. Видео и фото, которые пытаются заполнить весь экран, обрезаются этой черной полосой сверху, и что с ней делать не ясно пока никому, отмечает Life.ru.



Новинка не понравилась еще и своей конфигурацией: модельный ряд состоит всего из двух версий устройства. Одна на 64 гигабайта, вторая на 256. Промежуточного варианта со 128 гигабайтами памяти, самого удобного для большинства пользователей, в линейке нет.



Ну и главная претензия всех заинтересованных — дата выхода на рынок. iPhone X поступит в продажу в начале ноября, вместо конца сентября. Это связано с производственными мощностями компании. Apple просто не успевает произвести гаджет в нужных для поставки количествах. Зато на анимированные маски-эмоджи времени и ресурсов у разработчиков хватило.