Новый iPhone не справился с распознаванием лица на презентации

Американская корпорация Apple представила линейку новейших смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Во время презентации нового смартфона iPhone от компании Apple не сработала функция Face ID, распознающая лицо владельца. Об инциденте сообщает РИА Новости

Неприятная ситуация произошла во время презентации телефона iPhone X, который должен задать тон новому поколению смартфонов. В этом устройстве функция Touch ID, распознающая отпечаток пальца, была заменена на Face ID. Однако телефон не узнал своего владельца — вице-президента компании Крейг Федерини.

На экране появилось предложение ввести цифровой пароль, чтобы разблокировать Face ID. Федерини пришлось взять другой смартфон. Он уже разблокировался с первой попытки. Ранее сообщалось, что американская корпорация Apple представила линейку новейших смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Отмечается, что часть корпуса новой модели будет стеклянной. Впервые со времен четвертой модели iPhone.