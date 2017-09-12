Новый iPhone X показали на видео

В ходе ежегодной презентации новых продуктов Apple показала видеоролик, в котором продемонстрировала новый iPhone X.

Новое устройство получило безрамочный экран, а также 5,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2436 на 1125 точек.

В верхней части фронтальной панели расположена прорезь под разговорный динамик, фронтальную камеру и сенсоры. Также подтвердилось, что в новом смартфоне будет встроена технология распознавания лица.