Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Китай и рассказал о возможных темах переговоров российского лидера.

Ранее сообщалось, что Путин по приглашению главы КНР Си Цзиньпина посетит Китай 16-17 мая. Стороны намерены принять участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая. Как стало известно, Путин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Кроме того, анонсирован визит Путина в Харбин. Там он станет участником церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

Марков назвал очередной визит президента России в Китай «частью большого стратегического диалога» между двумя странами.

Основой для этого стратегического диалога являются несколько важных факторов. Во-первых, это то, что Россия и Китай – это две огромные сверхдержавы, и страны должны налаживать нормальные отношения. Во-вторых, обе страны сейчас имеют злейшего врага в лице Соединенных Штатов Америки, которые стремятся разными способами уничтожить их суверенитет и независимость. Суверенитет России США пытаются уничтожить путем войны с их украинской прокси-армией, с террористическим украинским режимом, а также мощнейшим санкционным штормом. Суверенитет же Китая США пытаются уничтожить более долговременной стратегией удушения страны. Все это сближает Китай и Россию… Третий важнейший фактор – это то, что Путин и Си Цзиньпин – очень популярные и успешные лидеры, которые долго находятся у власти, между ними сложились дружеские и уважительные отношения. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

Эксперт напомнил, что визит Путина в Китай станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента России.

«Тем самым он фиксирует, что Россия рассматривает в качестве своего главного стратегического союзника именно Китай. Думаю, что перед визитом в Китай Путин еще может встретиться с [президентом Белоруссии] Александром Лукашенко, ведь Белоруссия – это все-таки самая близкая нам страна, но основной большой стратегический союзник РФ сегодня – это Китай», – отметил эксперт.

Помимо обсуждения таких тем, как экономическое сотрудничество и усиление санкционного давления со стороны США, на встречах Путина в Китае может быть поднят вопрос, связанный с мирными переговорами по Украине, считает политолог.

«Сейчас в связи с успехами российской армии возникают условия для мирных переговоров. Есть китайский мирный план по Украине, который подразумевает просто остановку боевых действий на линии соприкосновения. Кроме того, есть стамбульский мирный план, который подразумевает остановку боевых действий на линии соприкосновения, а также проведение частичной денацификации и частичной демилитаризации Украины. И, думаю, Путин должен уговорить Си поддержать именно стамбульский вариант, ведь еще есть и «американский план войны», суть которого заключается в проведении швейцарской конференции и выдвижении ультиматума в адрес России. Так что обсуждение соответствующих вопросов также станет одним из важнейших моментов», - сказал Марков, добавив, что еще одной значимой темой переговоров Путина в Китае станет развитие «параллельной инфраструктуры» - таких организаций, как ШОС и БРИКС.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ранее заявил, что визит Путина в Китай определит стратегическое развитие сложной геополитической ситуации на мировой арене.