Названа дата визита Путина в Китай

Президент РФ Владимир Путин по приглашению главы КНР Си Цзиньпина посетит Китай 16-17 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

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Так, это будет первая зарубежная поездка президента после официального вступления в должность. Как отмечается, стороны будут подробно обсуждать весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Кроме того, подчеркивается, что Путин и Си Цзиньпин обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам. Также по итогам встречи будет подписано Совместное заявление глав государств и несколько двусторонних документов.

Сообщается, что стороны намерены принять участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая. Как стало известно, Путин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Кроме того, анонсирован визит Путина в Харбин. Там он станет участником церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

В начале мая сообщалось, что Си Цзиньпин прибыл в Париж с государственным визитом. В Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча председателя КНР, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.