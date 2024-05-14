Сенатор Карасин: поездка Путина в Китай определит развитие мировой геополитики

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что визит Владимира Путина в Китай определит стратегическое развитие сложной геополитической ситуации на мировой арене. Его слова приводит "Лента.Ru". Cенатор подчеркнул, что визит российского лидера в КНР является "важным политическим мероприятием". "Встреча двух лидеров крупнейших государств во многом предопределит дальнейшее стратегическое развитие непростой геополитической ситуации в мире и внесет весомый вклад в развитие односторонних отношений, которые в нынешних условиях являются определяющими для обеих держав", — заявил Карасин. До этого стало известно, что Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая. Китай станет первой зарубежной поездкой после вступления Путина в должность президента России. Планируется, что российский лидер посетит Пекин и Харбин. В Кремле добавили, что по итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин планируют подписать совместное заявление и несколько двусторонних документов.