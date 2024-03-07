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Песков прокомментировал назначение Залужного послом Украины в Великобритании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом
© globallookpress.com

По словам Пескова, этот факт не имеет для России никакого значения.

«Нет. Не имеет (значения — прим. ред)», — заявил он на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, что Ранее МИД Украины сообщил, что Зеленский назначил Залужного новым послом Украины в Великобритании.

Зеленский прокомментировал новое назначение Залужного

Позже Зеленский уточнил, что бывший главком сам попросил о дипломатической должности.

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