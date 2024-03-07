В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом

Песков прокомментировал назначение Залужного послом Украины в Великобритании
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, этот факт не имеет для России никакого значения.
«Нет. Не имеет (значения — прим. ред)», — заявил он на соответствующий вопрос журналиста.
Напомним, что Ранее МИД Украины сообщил, что Зеленский назначил Залужного новым послом Украины в Великобритании.
Зеленский прокомментировал новое назначение Залужного
Позже Зеленский уточнил, что бывший главком сам попросил о дипломатической должности.
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