Зеленский прокомментировал новое назначение Залужного

Владимир Зеленский заявил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный сам захотел стать послом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, Залужный сам попросил отправить его на дипломатическую должность.

«Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться», — заявил Зеленский.

Зеленский назначил Залужного на новую должность

Ранее МИД Украины сообщил, что Зеленский назначил Залужного новым послом Украины в Великобритании.