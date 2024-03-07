Зеленский назначил Залужного на новую должность

Владимир Зеленский одобрил кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла Украины в Великобритании. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

В пресс-службе заметили, что украинский лидер согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединённом Королевстве.

Ведомство направило в МИД Великобритании запрос на агреман.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко сообщил, что Залужный согласился на должность главы дипмиссии.

Практика показывает, добавил он, что «что люди, которые отправлялись послами, — это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине».