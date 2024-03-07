В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом

Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании не имеет никакого значения для России. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Не имеет [значения]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

8 февраля Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость "перезагрузки генералитета", однако 9 февраля присвоил ему звание "Герой Украины". В четверг МИД Украины сообщил, что Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобритании.

Зеленский прокомментировал новое назначение Залужного

В последние месяцы украинские СМИ и политики писали, что Залужный является главным конкурентом Зеленского на выборах главы государства, если бы они были объявлены. Согласно опросу от 5 марта, он набрал бы в первом туре 41% голосов против 23,7% за Зеленского, а во втором туре - 67,5% против 32,5%.