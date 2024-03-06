Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал грядущую отставку Виктории Нуланд с поста госсекретаря США по политическим вопросам, допустив, что она может быть связана с выборами главы государства.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Об этом ранее сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. Политик уточнил, что после отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

Отставка Нуланд пока не получила внятного объяснения. Возможно, она была вызвана частными причинами, например, Нуланд заболела раком. Но может быть и такое, что уход Нуланд – это уход неокона (так называют неоконсерваторов). В узких кругах она известна как жена Роберта Кейгана — это один из лидеров неоконов, которые больше [работают] с республиканцами... Здесь можно согласиться с [официальным представителем МИД РФ] Марией Захаровой, которая правильно говорит о том, что политика американцев по Украине зашла в тупик. Если [действующий президент США Джо] Байден идет на выборы с украинским конфликтом, то он с высокой вероятностью эти выборы проигрывает. 83% американцев считают, что есть высокий риск перерастания гибридной войны между Россией и Америкой на Украине в реальную термоядерную войну и уничтожения в этом смысле всего американского народа. Они хотели бы, чтобы этой войны не было. Так что, может быть, отставка Нуланд означает отказ Байдена от сотрудничества с неоконами, однако пока этот вопрос не был прояснен. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

Мария Захарова ранее заявила, что с помощью отставки замглавы Госдепартамента Виктории Нуланд США пытаются «замести следы» провала на Украине.