Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Об этом сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

"Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам - роль, в которой она олицетворяла стремление президента [США Джо] Байдена вернуть дипломатии центральное положение в нашей внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира", - говорится в письменном заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

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Блинкен уточнил, что после отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.