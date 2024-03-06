Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с помощью отставки замглавы Госдепартамента Виктории Нуланд США пытаются «замести следы» провала на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир радио Sputnik.

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Нуланд, его заместитель по политическим вопросам, планирует покинуть свой пост «в ближайшие недели».

Нуланд планирует в ближайшие недели подать в отставку

Блинкен подчеркнул, что Нуланд работала на множестве направлений - «от решения сложных кризисов в Сахеле, на Гаити и Ближнем Востоке до расширения и укрепления американских альянсов и партнерств в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе». Глава Госдепа добавил, что «лидерство Нуланд по Украине дипломаты и исследователи внешней политики будут изучать еще долгие годы». Он заявил, что ее усилия были незаменимы для формирования глобальной коалиции и оказания помощи Украине.

По мнению Захаровой, США начали «заметать следы в том числе через подобные отставки». Она назвала это попыткой «перезагрузить» историю, связанную с внешнеполитическим просчетом Вашингтона.

«[Это] полный провал на этом направлении [на Украине - прим.ред.]», - подчеркнула представитель МИД.

Она добавила, что речь идет о провале политики, которая ассоциируется именно с Нуланд - «фокусной фигурой, которая проводила русофобскую политику».