Политолог Марков высказался о возможном закрытии Эстонией границы с РФ
Политолог Сергей Марков в Разговоре с Рамблером прокомментировал планы властей Эстонии закрыть границу с Россией, связав их с объявлением в розыск российским МВД премьер-министра страны Каи Каллас.
Ранее сообщалось, что Эстония вслед за Финляндией готовится закрыть границу с Россией. Памятки с соответствующим предупреждениям россиянам выдают на пограничном пункте пропуска Нарва. В ней отмечается, что пересекающие границу, возможно, не смогут вернуться обратно тем же маршрутом. Полиция Эстонии сообщает, что границу могут закрыть из-за «миграционного давления». Перед этим МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госссекретаря страны Таймара Петеркопа.
Вероятность закрытия границы Эстонией очень высока, учитывая, что Финляндия границу уже закрыла и что Россия объявила эстонского премьер-министра и ряд официальных лиц из этой страны в розыск по делу об уничтожении памятников советским воинам.Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований
Закрытие границы с РФ не ударит по самим эстонцам, подчеркнул эксперт.
«Это больше всего ударит по русскому населению Эстонии, которое имеет связь с Россией, а также по эстонскому бизнесу, у которого остаются связи с РФ. Их эстонскому правительству не жалко… Закрытие границы было бы русофобским актом, поскольку оно направлено на ущемление социальных прав русскоязычных жителей Эстонии. Однако русофобия — это государственная идеология Эстонии, эта страна не является демократическим государством, поскольку в ней двадцать процентов населения лишены прав из-за того, что они – русские, и постоянное ущемление политических прав русских является регулярной практикой этнократического политического режима страны», - сказал Марков.
Опубликованной на сайте эстонской погранслужбы утверждение о том, что в последние недели Россия «намеренно направляла к эстонской границе группы иностранцев», у которых не было законного права на въезд в Евросоюз, политолог назвал прямой ложью.
Кая Каллас ранее высказалась о необходимости продолжить работу над законом о демонтаже советских памятников, который в 2023 году заблокировал президент страны Алар Карис.