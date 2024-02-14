Политолог Марков высказался о возможном закрытии Эстонией границы с РФ

«Это больше всего ударит по русскому населению Эстонии, которое имеет связь с Россией, а также по эстонскому бизнесу, у которого остаются связи с РФ. Их эстонскому правительству не жалко… Закрытие границы было бы русофобским актом, поскольку оно направлено на ущемление социальных прав русскоязычных жителей Эстонии. Однако русофобия — это государственная идеология Эстонии, эта страна не является демократическим государством, поскольку в ней двадцать процентов населения лишены прав из-за того, что они – русские, и постоянное ущемление политических прав русских является регулярной практикой этнократического политического режима страны», - сказал Марков.